Im Dezember 2022 platzte der Aquadom in Mitte, 1500 Fische und eine Million Liter Wasser ergossen sich in ein Hotel und auf die Straße.

Januar 2023: Reste der Acrylverkleidung des zerstörten Zylinders des Aquadoms sind fünf Wochen nach dem Platzen des Großaquariums in der Hotellobby in einem Gebäudeteil des CityQuartier DomAquaree zu sehen.

Aquarium-Katastrophe Aquadom in Berlin: Was der Gutachter herausgefunden hat

Berlin. Es war keine mutwillige und gezielte Fremdeinwirkung, keine Sabotage und auch keine Fehler bei der regelmäßigen Reinigung des Acrylzylinders. Rund zehn Monate nach dem Platzen des „Aquadom“ im Radisson Hotel nahe dem Alexanderplatz ist nun zumindest geklärt, was das Riesenaquarium nicht zum Bersten brachte. Am Mittwoch präsentierte die Eigentümerin des Hotels, Union Investment, den Abschlussbericht des Ingenieurs und Gutachters Christian Bonten. Demnach bleibt aber weiter offen, was genau die Havarie verursacht hat.

Gemeinsam mit einem weiteren Ingenieur hatte Kunststoffexperte Bonten die mehr als 700 Bruchstücke des 16 Meter hohen Zylinders in einer Lagerhalle in Brandenburg monatelang akribisch untersucht. Eine absichtliche Beschädigung des Wasserbeckens wurde bereits im August ausgeschlossen.

Aquadom: Drei Hypothesen kommen in Betracht

Als Schadensursache kommen laut Bonten nur drei Hypothesen in Betracht. Die Ursachen können sowohl in der Herstellungsphase beim Kleben der einzelnen Acrylgladelemente vor rund 20 Jahren zu suchen sein. Oder auch in der Sanierungsphase im Jahr 2019 liegen.

„Aus den vielen aufwändigen forensischen Untersuchungen lassen sich keine eindeutigen Belege ableiten“, erklärt Bonten . Das sei zugegeben ein „frustrierendes Ergebnis“.

Aquadom platzte am 16. Dezember 2022 - 1500 Fische und eine Million Liter Wasser

Der Aquadom mit 1500 Fischen, der in der Hotellobby stand, war am 16. Dezember in den frühen Morgenstunden geplatzt. Daraufhin ergossen sich eine Million Liter Wasser aus dem zerstörten Acrylglas-Zylinder unter anderem in das Hotel und auf die Straße. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, die meisten Fische starben. In dem Gebäudekomplex wurden mindestens sechs weitere Läden beschädigt. Auch weitere Fragen seien inzwischen geklärt, so Union Investment-Sprecher Fabian Hellbusch: „ Die gute Nachricht: Es ist ein Versicherungsfall, das heißt, der Gebäudeschaden wird durch die Gebäudeversicherung komplett abgedeckt.“ Da ein Schaden im hohen zweistelligen Millionbereich entstanden sei, sei dies sehr wichtig dafür, das Gebäude wieder komplett in Betrieb zu nehmen. Rund die Hälfte der Einzelhandelsmietflächen und Gastronomie und auch das Hotel sind seit der Havarie noch immer geschlossen. Nach Auskunft Hellbuschs werden die restlichen Läden Ende Oktober und Anfang November wieder an die Mieter übergeben, damit diese sie wieder einrichten und eröffnen können.

Offen ist weiterhin, wann das Hotel wieder eröffnen kann. „Wir haben einen Bauantrag zur Neugestaltung der Lobby im Bereich des Auqadoms gestellt“, sagte Hellbusch. Wie die Neubaupläne konkret aussehen, wollte er indes noch nicht verraten.

