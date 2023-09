Berlin: Karstadt in Wedding – Das sind die Neubau-Pläne

Ein Architekturbüro entwickelte ein Konzept für ein „Warenhaus der Zukunft“. So soll das neue Kaufhaus in Wedding aussehen.

In der Zukunft, anno 2027: So soll der Karstadt-Nachfolger, das neue Warenhaus an der Müllerstraße nach dem Konzept des Büros Baumschlager Eberle Architekten aussehen.

Berlin. Das Karstadt-Sterben geht weiter – in Berlin-Mitte versucht man, das Kaufhaus für den Bezirk zu retten. Noch während die letzten Waren unter dem Karstadt-Dach am Leopoldplatz mit teils 50 Prozent Nachlass verkauft werden, hat das Büro Baumschlager Eberle Architekten ein Konzept für die Nachfolge des Monumentalbaus entwickelt – vom Investor ambitioniert „Kaufhaus der Zukunft“ genannt. Auch die Behörden legen ein ungewöhnlich hohes Tempo vor: Das Bezirksamt Berlin-Mitte hat bereits den Beschluss gefasst, das Bebauungsplanverfahren „Warenhaus am Leopoldplatz“ einzuleiten und die Öffentlichkeit weiterhin früh zu beteiligen.

Das neue Konzept ist wesentlich transparenter, lichtdurchfluteter und grüner als der bekannte braun-graue Monolith, der bereits 50 Jahre alt ist. Auf den ersten Blick erkennt man einen Sockel mit mehreren Aufbauten und mit viel Grün auf dem Dach. Geplant ist ein Misch-Konzept: Neben einkaufen und essen soll man in dem Neubau auch wohnen oder arbeiten können. Auch soziale Projekte und Einrichtungen werden Platz bekommen. Die Dachterrassen und Innenhöfe sollen teils öffentlich sein.

Galeria Karstadt in Wedding: Die Bürger wurden beteiligt

Kaum ein halbes Jahr ist es her, als ein Expertengremium nach einer Infoveranstaltung und einem „Planungscafé“ mit Bürgerinnen und Bürger im Karstadt-Restaurant dem österreichischem Architektenbüro Baumschlager Eberle aus Lustenau in Vorarlberg den Vorzug vor anderen Bewerbern gaben. Gerade die lockere Dachterrassen-Struktur, auch die geplante Begrünung an den Seiten und die würfelartigen Module hatten viele überzeugt.

Hintergrund war die Ankündigung des Eigentümers, der Unternehmensgruppe Signa Real Estate, dass Galeria-Karstadt in Berlin-Wedding geschlossen wird. Das Kaufhaus-Konzept mit einem breitgefächerten Angebot auf großer Fläche funktioniere nicht mehr, man plane den Abriss des maroden Gebäudes und den Bau von Büros, die Karstadt-Mitarbeiter würden noch bis Ende des Jahres 2023 beschäftigt.

Der Bezirk Berlin-Mitte steht unter Druck

Ephraim Gothe, Stadtrat für Stadtentwicklung im Bezirksamt Mitte, hatte daraufhin die Signa davon überzeugt, dass Kaufhaus-Konzept in einer modernen Form an gleicher Stelle wieder aufleben zu lassen. Man erhofft sich in Mitte davon, dass die Müllerstraße ein lebendiges Zentrum bleibt, dass Kunden sie gezielt aufsuchen. Außerdem kann sich der Bezirk weitere problematische Ecken direkt neben dem Leopoldplatz, der wegen der Konzentration von Crackabhängigen zu kippen droht, kaum leisten.

Mittes Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung, Ephraim Gothe

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Das neue Gebäude zeichnet sich vor allem durch eine flexible Nutzung aus. Es gibt viele kleinere Einheiten, die zwar für sich abgeschlossen wirken, doch gleichzeitig offen. Die Räume sollen in der Sprache der Architekten „eine städtebauliche Synthese mit der Umgebung eingehen und zu einer Bereicherung aller Nutzer werden“.

Das Ergebnis: Ein verkleinertes Warenhaus auf drei Etagen

Das Warenhaus findet auf drei Ebenen in dem Sockel statt: Im Untergeschoss, Erdgeschoss und auf der ersten Etage, auf insgesamt 14.000 Quadratmetern Fläche. Die Verkaufsfläche ist somit ein Viertel bis ein Fünftel kleiner als die des derzeitigen Karstadts.

Blick in die Innenhöfe und Gärten auf dem Warenhaus-Dach. Hier sollen Büros, aber auch Wohnungen entstehen.

Foto: Rendering: Baumschlager Eberle Architekten, Lustenau

Oberhalb des Warenhauses soll laut den Architekten „eine Art Piano nobile“ entstehen. Würfel, Häuser, dazwischen grüne Höfe und Dachterrassen für Besucher, Bewohner und Mitarbeiter. Die Dachterrasse, die „Etage 07“, ist für die Öffentlichkeit gedacht – ohne Konsumpflicht. Das könne man so verstehen, dass mit dem Dach der öffentliche Raum erweitert werde, schwärmt Hugo Herrera Pianno, Leiter der Entwurfsabteilung der österreichischen Architektengruppe. „Der Himmel über Berlin wird den Nutzern ein Stück nähergebracht.“

Im hinteren Bereich sollen Wohnungen entstehen. Der Entwurf weist insgesamt etwa 6000 Quadratmeter als Wohnfläche aus. Davon sollen 40 Prozent nach den Vorgaben für die soziale Wohnraumförderung errichtet werden. Die Wohnungen werden von der Schul- und der Antonstraße aus erschlossen, sie orientieren sich aber zum Innenhof – „berlintypisch“, meint der Architekt.

Karstadt in Wedding: Das Abbruchmaterial wird für den Wiederaufbau verwendet

Das Abbruchmaterial wird für den Wiederaufbau verwendet. Das war auch eine Vorbedingung des Bauamts in Berlin-Mitte. Die Anlieferungsrampe soll in die Antonstraße verlegt werden. Sie führt dann auch in ein zweigeschossiges Parkhaus. Das heute bestehende Parkdeck auf dem Karstadt wird es also künftig nicht mehr geben. In einem zweiten Kellergeschoss unter dem Warenhaus sollen die Technik und Lagerflächen für das Warenhaus eingerichtet werden.

Die Bauweise entspricht dem neuesten Stand: Aufgestockt wird mit Holz, Beton und Stahl, die Gebäudehülle wird dicht hochgedämmt, die Wohnungen sollen mit Solarthermie ausgestattet werden, Fußbodenheizungen den Energieverbrauch geringhalten. Das Energiekonzept ist auf eine Kombination von Geothermie, Abwärme, Fernwärme und Ökostrom abgestellt. Das Regenwasser wird auf dem Dach aufgefangen, es dient der Bewässerung der Grünflächen.

In die Jahre gekommen: Der Galeria Karstadt in Berlin Wedding am Leopoldplatz.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Die Struktur des Hauses soll „maximale Flexibilität“ bieten. Man könne Flächen und Räume verbinden, sie unterschiedlich verschachteln, man könne Einheiten bis zu 400 Quadratmeter erschließen, sagt Architekt Pianno. Und wenn es gewünscht werde, könne man auch vom Erdgeschoss des Warenhauses einen direkten Zugang zur U-Bahn-Station Leopoldplatz legen.

Bezirk Mitte wünscht sich, dass Karstadt bis zum Abbruch bleibt

Ob Galeria Karstadt wirklich wieder einzieht, wenn der Neubau an der Müllerstraße steht, ist angesichts der Zeit der Schließung von rund drei Jahren wohl eher offen. Allerdings tendieren die Signale der Signa zum Neustart. Signa-Projektleiter Achim Nelke betonte, dass das Unternehmen den geplanten Umbau als Chance und Investment verstehe. Der Bezirk hofft, dass das Kaufhaus noch nicht zum Jahresende schließt, sondern bis zum Beginn der Bauarbeiten geöffnet bleibt. Dies wurde von Signa bislang aber nicht bestätigt.