Berliner Mauer Graffiti an der North Side Gallery: Streit um Müllentsorgung

Foto: Graffity Lobby Berlin / oh

Sind sich nicht einig, wenn es um die Müllentsorgung an der North Side Gallery geht: Tilmann Häußler von der Graffity Lobby Berlin und die Chefin des Umweltamtes Mitte Almut Neumann (Grüne).

Die North Side Gallery am Nordbahnhof, Berlins größte Hall of Fame, ist in Gefahr. Umweltamt und Sprayer ringen um eine Lösung.