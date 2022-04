Dussmann: Rammstein-Album gibt es im Mitternachtsverkauf

Berlin. Rammstein-Fans in Berlin sollten am 29. April länger aufbleiben. Das Kulturkaufhaus Dussmann in Mitte lädt ab Mitternacht zum exklusiven Verkauf an die Friedrichstraße.

Pünktlich um 0 Uhr – in der Nacht von Donnerstag auf Freitag – wird die Lobby des Medienkaufhauses für alle Rammstein-Fans geöffnet, die sich ein persönliches Album-Exemplar sichern möchten. Mit elf Songs erscheint „Zeit“ als Standard-CD mit 20-seitigem Booklet, als Special Edition-CD mit 56-seitigem Booklet und Schuber sowie auf Vinyl mit 20-seitigem Booklet im Großformat. Zusätzlich erhalten die ersten 500 Käuferinnen und Käufer vor Ort ein kostenloses DinA1-Poster zum Album.

Lesen Sie auch:

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das neunte Album der Band folgt auf das unbetitelte Nummer-1-Album von 2019. Nach der längsten Albumpause ihrer bisherigen Karriere erreichte Rammstein damals auf Anhieb 14 Spitzenpositionen in den internationalen Charts. Ein ähnlicher Erfolg wird mit dem Release von „Zeit” erwartet.