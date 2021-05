Demo in Berlin: Anti-Israel-Demo zieht vom Alex aus durch Mitte

500 Teilnehmer wurden für die Demo am Mittwoch in Berlin-Mitte angemeldet. Zuletzt kam es zu heftigen Ausschreitungen.

Berlin. Am Mittwochabend wollen in Berlin Hunderte pro-palästinensische Demonstranten gegen das Vorgehen Israels im Gazastreifen auf die Straße gehen. Der Aufzug ist mit 500 Teilnehmern auf dem Alexanderplatz angemeldet. Von dort aus wollen die Demonstranten über die Alexanderstraße, die Karl-Liebknecht-Straße, Unter-den-Linden zum Pariser Platz laufen, wo eine Abschlusskundgebung geplant ist. Zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe gab es noch keine Erkenntnisse über die Demonstration mit dem Titel „Gegen die israelische Aggression in Palästina“.

In den vergangenen Tagen hatten immer wieder pro-palästinensische Demonstrationen stattgefunden. In Berlin-Neukölln haben am Sonnabend rund 3500 Menschen demonstriert. Dabei ist es teils zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Nachdem die Polizei die Versammlung wegen Corona-Hygieneregeln aufgelöst hatte, warfen Demonstranten mit Steinen und Flaschen auf die Beamten.

93 Polizisten bei Demonstration in Neukölln verletzt

Die Polizisten setzten Pfefferspray ein. Nach Polizeiangaben wurden 93 Beamte verletzt und 59 Menschen festgenommen, unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Gefangenenbefreiung. Zudem dokumentierte dei Polizei Israelfeindliche Parolen. Die Ermittlungen führt hier der Polizeiliche Staatsschutz.

Berliner Politiker zeigten sich erschüttert über die Ausschreitungen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) twitterte: „Die gewalttätigen Ausschreitungen bei den Demonstrationen in Neukölln sind nicht hinnehmbar und untragbar für eine freie und weltoffene Metropole - und sie haben auch sonst nirgendwo Platz in unserer Gesellschaft.“

CDU fordert Verbot von Demonstrationen mit absehbar antisemitischen Krawallen

Auch Tage danach treiben die jüngsten Vorfälle die Politiker um. Außenminister Heiko Maas (SPD) hat im Bundestag ein hartes Durchgreifen gegen Antisemitismus in Deutschland gefordert. In einer Debatte über die Eskalation des Nahost-Konflikts sprach er sich am Mittwoch dafür aus, „antisemitischen Hasspredigern, Hetzern und Gewalttätern hier in unseren eigenen Städten mit der ganzen Härte des deutschen Rechtsstaates entgegenzutreten - und zwar egal, ob sie schon immer hier leben oder erst in den letzten Jahren hierhergekommen sind“. Jeder solle wissen: „Auf unseren Straßen darf es keinen Zentimeter Platz geben für Antisemitismus. Niemals und nie wieder.“

Die Union forderte im Bundestag die Länder auf, ein Verbot künftiger Demonstrationen mit absehbar antisemitischen Krawallen zu prüfen. „Wenn es zu erwarten ist, dass Antisemitismus, Flaggenverbrennung, das Skandieren von Hassparolen stattfindet, dann sind das klar zu erwartende Straftatbestände, die es rechtfertigen, dass man diese Demonstrationen untersagt“, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt in Berlin. Er wolle Vorfälle wie soeben am bevorstehenden Pfingstwochenende nicht erneut erleben. (mit dpa)