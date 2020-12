Rund 100 Demonstranten protestieren am Mittwoch in Berlin gegen die Corona-Auflagen und die Berichterstattung in den Medien.

Corona-Pandemie Gegen „Lügen der Presse“: Querdenker demonstrieren in Mitte

Berlin. In Mitte haben am Mittwochvormittag rund 100 Menschen gegen die Schutzmaßnahmen zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus und die Berichterstattung der Medien demonstriert. Zu dem Protest hatte der Berliner Ableger der in Stuttgart gegründeten Initiative „Querdenken“ aufgerufen.