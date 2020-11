Das wird ein knappes Rennen: Die Briefwähler werden wohl entscheiden. Dieses Jahr haben knapp 70 Millionen US-Amerikaner ihre Stimme per Briefwahl abgegeben.

US-Wahlen US-Demokraten in Deutschland demonstrieren in Mitte

Berlin. „Count every vote“ - „Zählt jede Stimme“: Zu einer Demonstration für die vollständige Auszählung der Stimmen nach der US-Wahl haben am Mittwochmittag die Democrats Abroad aufgerufen, die Vertretung der US-Partei der Demokraten in den USA.