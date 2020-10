Der Kampf um die Habersaathstraße

Berlin. Wie ein Haus besetzt wird, wusste Matze bislang nicht. Und doch steht er an diesem Donnerstag in einem leerstehenden Plattenbau an der Haabersaathstraße 46 in Berlin Mitte. Er winkt über die Polizisten hinweg, die vor dem Eingang des Gebäudes warten, zu den rund 150 Menschen auf der anderen Straßenseite. Darunter Obdachlose, die Tee oder Bier trinken, und Aktivisten, die Schilder in die Höhe halten. Sie protestieren gegen Leerstand und fordern, den Wohnraum obdachlosen Menschen zur Verfügung zu stellen. Vor dem Haus vermischen sich die Rufe der Demonstranten zu einem lauten Chor: „Alle zusammen gegen jede Räumung“.

Matze lehnt am Fensterrahmen im dritten Stock. Der 58-Jährige erzählt, dass der Fußboden der Wohnung aus Laminat sei und sogar eine Küche eingebaut sei. Nur an der Toilette müsse er vielleicht etwas reparieren. Aber das sei nichts, was er nicht selbst könne. „Ich habe bereits letzte Nacht vor Aufregung nicht geschlafen“, sagt er in das Smartphone. „Diese vielleicht auch nicht.“

19 Obdachlose und Aktivisten besetzen acht leerstehende Wohnungen

Nach 20 Jahren könnte es die erste Nacht sein, in der er wieder ein Zuhause findet – aber nicht auf legalem Weg. Matze gehört zu 19 Obdachlosen und Aktivisten, die am Donnerstag das fast leerstehende Haus nahe des Naturkundemuseums besetzt haben. Es gehört der Arcadia Estates GmbH. Der Geschäftsführer hat schon am Mittag Strafantrag gegen die illegale Hausbesetzung gestellt. Die Polizei hat die Straße seither mit Einsatzwagen blockiert. Hinter den Mannschaftsbussen besprechen die Beamten Taktiken zu einer möglichen Räumung.

In der Menge steht Valentina Hauser. Sie ist die Sprecherin von „Leerstand Hab ich Saath“. Die Initiative hat die Hausbesetzung der Habersaathstraße mitorganisiert. Die Uhr auf ihrem Smartphone zeigt fast 18 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt verteilen sich Matze und die anderen 18 Besetzer auf acht Wohnungen, sagt sie. Die Atmosphäre vor dem Haus ist entspannt.

Vor dem Haus an der Habersaathstraße protestieren rund 150 Menschen gegen Wohnungsleerstand.

Foto: Julian Würzer

Der Widerstand gegen unbezahlbaren Wohnraum und Leerstand hatte in den vergangenen Wochen in Berlin erst so etwas wie einen Höhepunkt erreicht. Wenige Kilometer von der Habersaathstraße entfernt, räumte die Polizei die Liebig34 in Friedrichshain-Kreuzberg. 50 Aktivisten hatten sich in dem Gebäude verschanzt, das seit den 90er Jahren besetzt war. „Anarcho-queer-feministisches Hausprojekt“ nannten sie ihre Besetzung.

Die Aktion in der Habersaatstraße hat bislang keinen Namen. „Sie ist über einen längeren Zeitraum geplant worden“, sagt Hauser. Nach Informationen unserer Zeitung ist die Rede von drei bis vier Monaten. Matze weiß erst seit eineinhalb Wochen davon. Er engagiert sich ehrenamtlich bei einer Obdachlosenhilfe und sei dort in das Vorhaben eingeweiht worden. „Ich habe sofort zugesagt, als ich von den Plänen gehört habe.“

Helfer verteilen Schlafsäcke und Desinfektionsmittel in der Habersaathstraße

Er erzählt, dass er sich am Donnerstagmorgen zusammen mit den anderen 18 in einer U-Bahn-Station getroffen habe. Von dort aus seien sie in Gruppen zur Habersaathstraße gelaufen oder mit dem Bus gefahren. „Jemand hat die Wohnungen geöffnet und wir sind dann hinein“, sagt Matze. Ob sie die Türen mit Gewalt öffneten, dazu wollten weder er noch ein Sprecher der Initiative sagen. Die Polizei wird aber später in einigen Fällen von schweren Hausfriedensbruch sprechen. In den Wohnungen angekommen, hätten Helfer der Aktion Essen, Desinfektionsmittel und Schlafsäcke verteilt. Und seitdem besetzt Matze die Habersaathstraße zusammen mit den anderen.

Früher war das Gebäude ein Schwesternwohnheim der Charité. Doch im Jahr 2006 verkaufte das Land Berlin das Gebäude unter dem damaligen Finanzsenator Thilo Sarrazin für zwei Millionen Euro an einen Privateigentümer. Später im Jahr 2017 wechselte das Wohnhaus erneut den Besitzer – für rund 20 Millionen Euro. Valentina Hauser sagt, der Hauseigentümer habe zunächst einen Abriss geplant, um neue Luxuswohnungen zu bauen.

Menschen, die sich solidarisch mit der Hausbesetzung zeigen, halten ein Banner vor der Habersaathstraße.

Foto: Julian Würzer

Die verbliebenen Mieter, sieben oder acht an der Zahl, hätten sich im vergangenen Jahr mit massiven Protesten erfolgreich dagegen gewehrt. Auch die Bezirksverordnetenversammlung Mitte unterstützte im Juni die Forderungen der Interessengemeinschaft Habersaathstraße. Der Erhalt des Wohngebäudes müsse mit der schnellstmöglichen Beendigung des dortigen Wohnungsleerstandes und der Vermietung der Wohnungen einhergehen.

Eigentümer will keine Luxuswohnungen an der Habersaathstraße bauen

Einen Tag später wird das der Geschäftsführer der Arcadia Estates GmbH diese Version fast so bestätigen. Seinen Namen will er nicht in der Zeitung lesen, um seine Familie zu schützen. „Ich bin kein Immobilienhai“, sagt er im Gespräch mit der Morgenpost. Luxuswohnungen seien keine geplant, so der Hauseigentümer. „Die Platte“ wie er das Gebäude nennt, habe derzeit etwas mehr als 80 Wohnungen.

Er wolle mit einem Neubau 111 Wohnungen daraus machen. Den derzeitigen Mietern, sollten sie einen Wohnungsberechtigungsschein haben, wolle er eine neue Wohnung für 6,50 Euro den Quadratmeter anbieten. Während der Bauzeit will er ihnen sogar eine Wohnung suchen und den Differenzbetrag zahlen, sollten die Mieten teurer sein als die bisherige Miete. Die verbleibenden Wohnungen sollen mit einem Preis zwischen 10 und 15 Euro vermietet werden. Das gleicht in etwa den Preisen der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft.

Das sehen die Menschen vor dem Haus anders. Vielleicht wissen sie auch einfach nichts davon. Es ist aber weiterhin friedlich. Sollte das Haus geräumt werden, wolle man sich ohne Widerstand zu leisten, wegbringen lassen, beteuern die Obdachlosen und Aktivisten über ein Megafon. Und die Polizisten warten lauf Anweisungen. „Es finden Gespräche mit dem Hauseigentümer statt“, sagt ein Polizeisprecher gegen 17 Uhr. „Es geht darum, ob er auf eine Räumung besteht und bis dahin sichern wir das Gebäude.“ Eine Stunde später wird derselbe Beamte sagen, es werde nach derzeitigem Stand zu keinem Räumungseinsatz kommen. Er wird sich täuschen.

Bezirk prüft eine Beschlagnahmung des Gebäudes

Während sich Polizei und Besetzer an der Habersaathstraße abwartend gegenüber stehen, überlegen Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) und die Stadträtin für Bürgerdienste Ramona Reiser (Linke), wie eine Beschlagnahmung des Gebäudes geschehen könne. Auf Fragen der Morgenpost reagiert von Dassel nicht – weder am Donnerstag, noch am Freitag. Details zu den Gesprächen dringen nur über die Initiative heraus.

Es ist 18.15 Uhr als ein junger Mann auf der Habersaathstraße das Mikrofon in die Hand nimmt. „Der Bezirk prüft die Beschlagnahmung des Hauses“, hallt seine Stimme über die beiden Lautsprecher, die an einen Stromgenerator angeschlossen sind, durch die Straße. Die Menschen um ihn herum jubeln. Auch Matze streckt eine Faust durch den Fensterrahmen in den Berliner Abendhimmel.

Sie alle wägen einen Erfolg der Aktion Hausbesetzung. „Das ist erfreulich, im Moment sehen wir diese Nachricht wie eine Duldung“, sagt Hauser. „Ich hoffe aber nicht nur für heute Nacht, sondern länger.“ Bis zum Freitagnachmittag solle geprüft werden, ob das Haus wieder in den Besitz des Bezirkes übergehen kann. Die Teilnehmer der Kundgebung zeigen sich erleichtert über diese Nachricht. Sie gehen davon aus, dass Matze und die anderen 18 heute Nacht in der Habersaathstraße schlafen können. Auch sie sollen sich täuschen.

von Dassel twittert, Initiative zeigt sich enttäuscht

Es ist kurz nach 19 Uhr, als sich sich Mittes Bezirksbürgermeister per Twitter zu Wort – einem Medium, das er nicht sehr häufig nutzt. „Der Leerstand in der Habersaathstraße ist untragbar!“, schreibt er. Das Bezirksamt Mitte gehe dagegen mit allen rechtlichen Mitteln vor, aber der Prozess sei zäh. Die Beschlagnahmung des Gebäudes sei nur möglich, wenn der Bezirk kein anderes Dach für die obdachlosen Menschen organisieren könne, so der Bezirksbürgermeister.

Es bleibt das einzige Mal, dass sich von Dassel an diesem Abend zu Wort meldet. Am nächsten Tag wird er schreiben: „Kein Mensch muss in Berlin draußen schlafen!“, so von Dassel. „Wer sich bei den Sozialämtern meldet, bekommt nicht nur einen Schlafplatz für eine Nacht, sondern eine dauerhafte Unterbringung.“

Die Sprecherin der Initiative, Valentina Hauser, wird am nächsten Tag sagen, die Politik habe zu viel Respekt vor den Hauseigentümern. Der Bezirk Mitte sei bei Beschlagnahmungen überhaupt nicht hinterher. Sie ist enttäuscht.

Am Donnerstag, während die Politik über eine in diesem Fall erfolglose Beschlagnahmung berät, Demonstranten vor dem Haus auf Nachrichten warten und Matze einfach nur in Ruhe schlafen will, hat der Hauseigentümer Strafantrag gestellt und ein Räumungsersuchen bei der Polizei vorgelegt. Das wird am nächsten Tag ein Beamter erzählen. „Nachdem er auch ein Sicherungskonzept für die Zeit nach der Räumung vorgelegt hat, sind wir in den Räumungseinsatz übergegangen.“

Tatsächlich ist am Donnerstagabend gegen 21 Uhr kein Optimismus mehr auf der Straße zu spüren. Matze lehnt nicht mehr am Fensterrahmen. Von den 150 Menschen sind höchstens noch 30 übrig.

Die Polizei baut am Abend einen Scheinwerfer vor dem Gebäude auf. Zu diesem Zeitpunkt ist das Gebäude bereits geräumt.

Foto: Julian Würzer

Die Polizei hat die Zugänge zu dem Gebäude mit Einsatzwagen versperrt. Ein riesiger Scheinwerfer beleuchtet die Straße. Zwei junge Frauen fragen einen Polizeibeamten, ob sie das Desinfektionsmittel neben dem Eingang wiederhaben könnten. „Ich frage gleich mal, also immer mit der Ruhe“, antwortet er.

Polizisten bahnen sich einen Weg durch die Kundgebung

Schenkt man mehreren Augenzeugen Glauben, war zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr keine Ruhe. Behelmte Polizisten seien durch die Kundgebung marschiert, hätten teilweise Menschen zur Seite geschubst, den Generator für die Lautsprecher ausgeschalten und anschließend die Habersaathstraße 46 geräumt. Ein Polizeisprecher räumt ein, dass es zu „Schubsereien“ gekommen sei, als sich die Beamten den Weg durch die Kundgebung bahnten. Es habe aber keine größeren Handgreiflichkeiten gegeben und die Räumung sei friedlich verlaufen.

Organisatoren kündigen weitere Aktionen in Berlin an

Sie hätten 19 Personen aus dem Haus gebracht, darunter 13 Männer und sechs Frauen. Anschließend habe man bei den meisten die Identitäten festgestellt und sie anschließend wieder entlassen. Insgesamt seien sieben Strafermittlungsverfahren wegen schweren Hausfriedensbruchs, eines wegen einfachen Hausfriedensbruch und eines wegen Beleidigung eingeleitet worden.

Valentina Hauser erzählt, fünf der Besetzer seien zunächst in die Gefangenensammelstelle nach Berlin-Tempelhof gebracht worden. Vier hätten sie nachts um zwei Uhr noch in der Polizeidirektion in Berlin-Lankwitz abgeholt. Doch für sie ist der Kampf für Wohnraum nicht vorbei. „Wir werden weiter dranbleiben und in die Offensive gehen“, sagt sie. Gibt es in den kommenden Wochen weitere Hausbesetzungen? „Wir werden uns etwas einfallen lassen.“

Matze wird am nächsten Tag nochmals anrufen. Er habe Teile der Nacht in Berlin-Tempelhof verbracht. Er sei frustriert und müde. Ob er nochmals eine Besetzung mitmachen würde? Er weiß es nicht.