Hausbesetzung in Berlin Mitte

Obdachlose sollen in der Habersaathstraße in Mitte ein Haus besetzt haben. Die Polizei sucht den Hauseigentümer.

Berlin. In Mitte in der Habersaathstraße 46 ist am Donnerstag ein Haus von Obdachlosen besetzt worden. Zuerst berichtete ein Redakteur der Zeitung„taz“ darüber. Wie die Berliner Polizei auf Nachfrage der Berliner Morgenpost bestätigte, halten sich Menschen in dem Gebäude auf. Beamte seien bereits vor Ort. „Wir prüfen gerade, wer der Hauseigentümer ist“, sagt eine Polizeisprecherin auf Nachfrage.