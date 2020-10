Friedrichstraße: Galeries Lafayette beklagt Kundenverluste

Knapp sechs Wochen nach Start der autofreien Friedrichstraße gehen die Meinungen über den Nutzen des Verkehrsversuchs weiterhin deutlich auseinander. Am Donnerstagvormittag gab Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) bei einem Netzwerktreffen mit Anrainern im Russischen Haus die Pläne für den weiteren Fortgang des Projekts bekannt und macht sich erneut ein Bild über die Sicht der Gewerbetreibenden zu dem Projekt. Die fiel unter den Anwesenden größtenteils negativ aus. Offenbar bringt die Sperrung der Friedrichstraße für den Autoverkehr bislang noch nicht die erhoffte Belebung der angrenzenden Geschäfte.

Autofreie Friedrichstraße: Galeries Lafayette hat bis zu 30 Prozent weniger Kunden

Besonders die erste Bilanz, die Étienne Galvani von den Galeries Lafayette zog, schockierte die Anwesenden. „Wir stellen tatsächlich einen Rückgang der Kundenfrequenz von 25-30 Prozent fest“, sagte er mit Blick auf die ersten knapp eineinhalb Monate der Sperrung. Lafayette habe seit Mai Kundenzählungen an den Eingängen durchgeführt. Nachdem deren Zahl in der Aufbauwoche des Verkehrsversuchs noch stabil gewesen sei, seien vor allem danach immer weniger Menschen in das Kaufhaus an der Ecke Französische Straße gekommen. Ob und inwiefern der Einbruch der Kundenzahlen mit saisonalen Effekten oder der Corona-Pandemie zu tun habe, konnte Galvani nicht sagen.

Mit konkreten Zahlen wollten andere Gewerbetreibende nicht aufwarten. Ihrem Ärger machten sie dennoch Luft. „Mit dem was Sie tun, unterstützen sie den Einzelhandel nicht, sie machen ihn weiter kaputt“, klagte die Geschäftsführerin eines Luxusgeschäfts. „Es ist genau eingetreten, was ich befürchtet habe“, sagte Konrad Rausch, Geschäftsstellenleiter der Anrainer-Vertretung Die Mitte e.V. Bei dem Versuch fehle das Konzept. „Die Qualität der Maßnahmen ist nicht Friedrichstraße. Das Mobiliar ist nicht Premium.“ Auch ein gemütliches Flanieren sei nicht möglich. „Was muss noch passieren, dass es entweder total optimiert oder abgebrochen wird?“, fragte er.

Gewerbetreibende klagen über Durchgangsverkehr in den Nebenstraßen

Weniger kritisch bewertete Christof Deitmar von der Industrie- und Handelskammer Berlin (IHK) die Sperrung der Friedrichstraße. Die Mehrheit der Unternehmern stehe einer Umfrage zufolge immer noch „dem Versuch positiv gegenüber“. Bis zum Ende der sechsmonatigen Sperrung müsse die Zeit jedoch genutzt werden, ein nachhaltiges Konzept für die Friedrichstraße zu entwickeln. Wenig Hoffnung hat der IHK-Vertreter, dass aus dem Versuch wirkliche Lehren gezogen werden könnten. „Ich bin pessimistisch, dass dieser Versuch irgendwas Positives bringen kann bei Evaluation.“ Schuld sei die schlechte Datenlage, da vor Beginn nichts erhoben worden sei.

Ärger machte sich auch bei Gewerbetreibenden aus den Nachbarstraßen breit. Eine Händlerin aus der Charlottenstraße klagte, dass sich der Autoverkehr aus der Friedrichstraße nun zu ihnen verlagert hätte. „Wir sind eine Gastronomiestraße. Es kann nicht sein, dass wir die Abstellkammer der Friedrichstraße werden.“ Der Verkehrsversuch sei aktuell mit keinem Konzept für die umliegenden Straßen verbunden. Das fehlende Konzept bemängelte auch ein weiterer Gewerbetreibender. „Für uns ist es eine Zumutung mit dem Durchgangsverkehr.“ Er bemängelte, dass der nahe Gendarmenmarkt bei dem Versuch komplett unbetrachtet bleibe, obwohl dieser im kommenden Jahr umgebaut werde. „Ich kann nicht verstehen, wie so etwas unabgestimmt mit dem Konzept für den Gendarmenmarkt stattfinden kann.“

Einbahnstraßen und Poller könnten Durchgangsverkehr um die Friedrichstraße stoppen

Es brauche oft ein wenig Zeit, bis sich Verkehrsströme änderten, erklärte Christian Haegele, Leiter der Abteilung Verkehrsmanagement bei der Senatsverkehrsverwaltung. Ziel sei, dass der Durchgangsverkehr grundsätzlich abnehme. „Sollte der Zustand so bleiben, müssen wir tatsächlich gegensteuern“, sagte er. Mit Einbahnstraßen oder Durchfahrsperren auf den Straßen könnte der Verkehr reduziert werden.

Auch Kleinigkeiten werden sich noch ändern. So soll an der Ecke Kronenstraße ein aufschließbarer Poller installiert werden, um zu verhindern, dass Autos an dieser Stelle die Friedrichstraße unerlaubt kreuzen, sagte Haegele.

Kein Weihnachtsmarkt auf der Friedrichstraße geplant

Einen richtigen Weihnachtsmarkt wird es auf der Friedrichstraße in jedem Fall nicht geben, stellte Bezirksbürgermeister von Dassel klar. Weitere Flächen dafür freizugeben, sei zu spät. „Wir können hier keinen offiziellen Weihnachtsmarkt veranstalten. Das muss ausgeschrieben werden, und dann wären wir bei Weihnachten 2021“, so von Dassel. Möglich seien hingegen zehn bis 20 lose verteilte Stände. Um die müssten sich dann jedoch die Anrainer selbst kümmern. Der Bezirk würde immerhin die Anträge für die Sondernutzung großzügig prüfen. Unrealistisch erschien den Unternehmern jedoch auch das. So etwas hätte auch finanziell viel früher geplant werden müssen, sagte Galeries-Lafayette-Vertreter Galvani. „Für Sondernutzungsgebühren für Stände hätten wir jetzt keinerlei Budget.“ Dieses sei schon zu Jahresbeginn festgelegt worden.

Von Dassel empfand die Lage nach zwei Stunden Diskussion „etwas ernüchternd“. Auf der einen Seite sehe man, wie stark die Sondernutzungsflächen und Showcases nachgefragt würden, auf der anderen Seite kämen Berichte von schlechten Kundenzahlen. „Im Moment habe ich das Gefühl, dass wir eh wieder einen Umsatz- und Frequenzrückgang haben, der mit Corona zu tun hat“, sagte er. Die Schwierigkeit werde sein, so der Bürgermeister, am Ende die beiden Effekte von einander zu trennen.