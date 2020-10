Verlängerung U5 fast fertig – neues Tor zu Unter den Linden

Berlin. Nach rund zehn Jahren Bauzeit ist die Verlängerung der U-Bahnlinie U5 in Berlin-Mitte so gut wie fertiggestellt. Auf dem Mittelstreifen des Boulevards Unter den Linden stehen bereits Aufzüge und Zugänge zum U-Bahnhof – aber beide noch teilweise in Holz gehüllt. „Wir sind betriebsbereit“, sagt Petra Nelken, Sprecherin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in Bezug auf den Stand des Großprojekts. Es müssten größtenteils nur noch kleine Bauarbeiten an der Strecke erledigt werden – etwa „Türklinken anbringen“.

Vor zwei Wochen hat die BVG die Betriebserlaubnis für den neuen Streckenabschnitt der U5 bekommen. Damit startete auch der Probebetrieb der Züge auf der neuen Strecke. Seitdem lernen rund 480 BVG-Mitarbeiter unter der Anleitung von Fahrlehrern den Verlauf der 2,2 Kilometer lange Bahntrasse kennen. Sie umfasst die drei neuen U-Bahn-Stationen Rotes Rathaus, Museumsinsel sowie Unter den Linden. „Drei bis sieben Züge befahren täglich die neue U5“, sagt Nelken auf Nachfrage der Berliner Morgenpost.

Doch die Fertigstellung einer größeren Baustelle steht noch aus. Unter den Linden kreuzen künftig die Züge der Linie U5 und der U6. Zur Steuerung der Weichen und Gleise will die BVG Nelken zufolge an dieser Stelle noch ein elektronisches Stellwerk in Betrieb nehmen. Vom 12. bis zum 25. Oktober, also während der Herbstferien, fahren zwischen 6 und 22 Uhr deshalb auf der Linie U6 zwischen den Stationen Naturkundemuseum und Französische Straße keine Züge. Vor 6 Uhr am Morgen beziehungsweise nach 22 Uhr in der Nacht sind die Einschränkungen noch größer. In dieser Zeit fahren keine U-Bahnen im Bereich zwischen Naturkundemuseum und Hallesches Tor.

Regierender Bürgermeister gehört zu den ersten Fahrgästen auf der U5

Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird laut BVG eingerichtet. Auf der gesamten Strecke der U6 sind die Züge zudem in einem größerer Takt als normalerweise üblich unterwegs. So fahren die U-Bahnen zwischen den Stationen Wedding und Naturkundemuseum sowie zwischen Französische Straße und Hallesches Tor nur alle zwölf Minuten, im restlichen Bereich fahren die Züge im Takt von sechs Minuten. Zur Umfahrung empfiehlt die BVG die Ringbahnlinien S41 und S42, die Nord-Süd-Bahnlinien S1, S2 und S25 sowie die U-Bahnlinien U8 und U9.

Am 4. Dezember soll aber alles funktionieren und fertiggestellt sein. An diesem Tag soll die U5 eröffnet werden. Es ist auch der Tag der Heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute und der Tunnelbauer. „Eine große Party wird es wegen Corona aber nicht geben“, sagt Nelken. An diesem Tag soll zunächst der erste Zug mit Fahrgästen, darunter etwa der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD), über die neue Fahrstrecke rollen. Anschließend soll der reguläre Betrieb aufgenommen werden, so Nelken.

U5 kostet rund 540 Millionen Euro

Seit Mitte der 1990er Jahre wird an der Verbindung zwischen Hauptbahnhof und Brandenburger Tor gebaut. Zwischenzeitlich stoppten die Arbeiten. Es entstand die oft als „Stummelbahn“ verspottete U55 zwischen Hauptbahnhof und Brandenburger Tor. Seit Jahren wird nun an dem „Lückenschluss“, wie die BVG den letzten Abschnitt zwischen Brandenburger Tor und Alexanderplatz nennt, gebaut. Zunächst plante die BVG die Inbetriebnahme für das Jahr 2017. Allerdings machte der Baugrund in Berlin-Mitte Schwierigkeiten und sorgte für deutliche Verzögerungen.

530 bis 540 Millionen Euro soll die neue U-Bahnlinie U5 nach Angaben des BVG-Betriebschefs Rolf Erfurt insgesamt kosten. Die Zahl musste im Jahr 2013 von 433 Millionen auf 525 Millionen Euro stark nach oben korrigiert werden. Seither waren die Steigerungen aber überschaubar und das Projekt blieb auch im neu definierten Zeitrahmen.

BVG erwartet 155.000 Fahrgäste täglich auf der U5

Nach eigenen Angaben erwartet die BVG auf dem neuen Streckenabschnitt der U5 155.000 Fahrgäste täglich, darunter auch viele Touristen. Denn die dürften beispielsweise vom neuen U-Bahnhof Unter den Linden besonders profitieren. Durch die Umstiegsmöglichkeit der U6 an dem U-Bahnhof sind die touristischen Ziele rund um die Museumsinsel, die Staatsoper und das Nikolaiviertel besser an das BVG-Netz angebunden als bisher.

Die Berliner Landesregierung stellt sich durch die Inbetriebnahme der U5 auch eine Veränderung auf dem Prachtboulevard Unter den Linden vor. Rund 15.000 Pkw fahren täglich über die Straße. Nach dem Lückenschluss soll der Verkehr auch mit Hilfe der Linie U5 deutlich reduziert werden.