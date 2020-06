Mieter wehren sich gegen Verkauf an die Skjerven Group

Teilnehmer einer Demonstration halten ein Transparent mit der Aufschrift "Gemeinsam gegen Verdrängung und #Mietenwahnsinn" in die Höhe. In Wedding kämpfen Mieter gegen den Verkauf der Wohnhäuser an die Skjerven Group.

Berlin. An Beschwichtigungen glaubt Josephine nicht. So fängt Verdrängung immer an. Investoren, die Häuser aufkaufen, renovieren und sanieren, dann steigende Mieten, und am Ende stehen die bisherigen Mieter auf der Straße, weil sie sich ihre Wohnungen nicht mehr leisten können. Vor einigen Wochen fand die 25-Jährige im Briefkasten ihrer Wohnung in der Koloniestraße 13 ein Schreiben ihres vermeintlich neuen Vermieters, dem skandinavischen Unternehmen Heimstaden. Darin stellt der Geschäftsführer sein Unternehmen vor und schreibt: „Heimstaden wird Ihre Wohnungen als Mietwohnungen langfristig erhalten.“ Und: „Heimstaden wird Ihre Wohnungen nicht als Eigentumswohnungen abverkaufen“. Josephine machten genau diese Sätze Angst.