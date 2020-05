Bau des Einheitsdenkmals in Berlin beginnt - unter Protest

Berlin. Ein Bagger steht auf der Schloßfreiheit in Mitte und hat bereits die ersten Bodenplatten weggeschaufelt. Nach jahrelangen Verzögerungen haben am Dienstag die Bauarbeiten für das rund 17 Millionen Euro teure Freiheits- und Einheitsdenkmal begonnen. Der offizielle Spatenstich soll einer Pressemitteilung des Kultusstaatsministeriums zufolge in Kürze erfolgen. Das Denkmal, das als Waage konzipiert ist, entsteht auf dem Sockel des früheren Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmals vor dem Humboldt Forum. Es soll an die friedliche Revolution in der DDR und die Wiedergewinnung der Deutschen Einheit erinnern. In den kommenden Wochen soll der Sockel mit Sand aufgefüllt werden, um als Fundament zu dienen. Kritiker protestierten gegenüber der Baustelle.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) zeigte sich „erleichtert“ über den Baustart für das Denkmal. Der Berliner Morgenpost sagte die Politikerin: „Ich wünsche mir, dass das Denkmal nach seiner Fertigstellung breite Akzeptanz erfährt und ein Ort der friedlichen Begegnung und des Austausches für Menschen aller Nationen wird.“ Das Freiheits- und Einheitsdenkmal sei ein Symbol für die Werte von Freiheit, Einheit und Demokratie. Der Entwurf stammt vom Stuttgarter Büro Milla Partner. Der Gestalter des Denkmals Sebastian Letz sagte der Berliner Morgenpost: „Das Denkmal ist eine soziale Skulptur. Sie gewinnt Leben, wenn die Besucher sich zusammenfinden, verständigen und gemeinsam bewegen.“ Kritiker protestieren gegen den Baustart des Einheits- und Freiheitsdenkmals an der Schloßfreiheit in Mitte.

Foto: Julian Würzer Bau des Einheitsdenkmals: Es gab Verzögerungen Zuletzt hatte es weitere Verzögerungen wegen der im Sockel lebenden Wasserfledermäuse gegeben. Ende April hat die Oberste Naturschutzbehörde des Landes Berlin dem Bund allerdings eine Ausnahmegenehmigung für ein naturschutzrechtliches Konzept erteilt. Für die Fledermäuse sollen an den umliegenden Brücken Ersatzmaßnahmen geschaffen werden. Am Dienstag regte sich aber auch Protest gegen den geplanten Bau vor dem Humboldt Forum. Annette Ahme vom Verein Berliner Historische Mitte forderte den Baustopp und die Umverteilung des Geldes, etwa an Künstler, die finanziell besonders unter der Corona-Krise leiden. Auch Heike Schlasser, Geschäftsführerin des Vereins Denk mal an Berlin, gehört zu den Gegner des Projekts auf der Schloßfreiheit. Sie wisse, dass ein Baustopp des Denkmals aussichtslos erscheine. Dennoch sagt sie: „Wir dürfen das aber nicht akzeptieren.“ Mit Spruchbändern protestieren Kritiker gegen die "Einheitswippe".

Foto: Julian Würzer Mehr zum Thema: Idee gestohlen? Neuer Streit um Einheitsdenkmal Wieder Aufregung um Einheitsdenkmal vor dem Schloss