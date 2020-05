Autofreie Friedrichstraße verzögert sich

Ein Prestigeprojekt der Senatsverkehrsverwaltung, der Sperrung der Friedrichstraße für den Kfz-Verkehr verzögert sich erneut. Der Verkehrsversuche für eine autofreie Friedrichstraße sollte eigentlich Anfang Juni starten. Doch daraus wird nichts mehr werden. „Der Verkehrsversuch wird im Juli, vielleicht auch erst im August beginnen“, sagte Stefan Lehmkühler von der Initiative Changing Cities, die das Projekt mit initiiert hat. Am grundsätzlichen Konzept werde sich durch die Verschiebung jedoch nichts ändern, sagte er.

Friedrichstraße soll für sechs Monate autofrei werden

Die Senatsverkehrsverwaltung wollte die Verzögerung in den Juli oder August auf Anfrage nicht bestätigen. „Aufgrund der Corona-Pandemie befindet sich der Starttermin für das Straßenprojekt auf der Friedrichstraße derzeit noch in der Abstimmung“, teilt ein Sprecher auf Anfrage mit. Inwieweit insbesondere die Abstands- und Kontaktregeln in die Pläne für den Verkehrsversuch zu integrieren seien oder durch die Corona-Pandemie noch Änderungen bei Gestaltung und Ablauf erforderlich würden, werde derzeit beraten.

Bei dem Verkehrsversuch soll der Abschnitt der Friedrichstraße zwischen Französischer und Leipziger Straße für sechs Monate für den Kfz-Verkehr gesperrt werden. Südlich der Leipziger Straße werde der Abschnitt von der Schützenstraße bis zur Rudi-Dutschke-Straße in dieser Zeit zum verkehrsberuhigten Bereich.

Nach den ersten drei Monaten ist vorgesehen, die autofreie Zone in einer zweiten Phase noch auszuweiten. Dann sollen Autos auch auf dem Abschnitt südlich der Leipziger Straße bis zur Schützenstraße nicht mehr fahren dürfen. Von dort bis zur Rudi-Dutschke-Straße bliebe die Strecke verkehrsberuhigt. Damit würde sich auch die verkehrliche Situation rund um den Checkpoint Charlie ändern, der in diesen Abschnitt fällt. Kraftfahrzeuge dürften entlang des Touristen-Hot-Spots dann künftig nur noch Schritttempo fahren.

Breite Fahrradspur in der Mitte der Friedrichstraße geplant

Ausgenommen von den bevorstehenden Änderungen auf dem rund 900 Meter langen Stück ist lediglich die Leipziger Straße. Auf der zentralen Ost-West-Tangente solle der Verkehr auch während der Testphase im bisherigen Rahmen verlaufen.

Im Rahmen des Projekts solle auch der Straßenraum auf der Friedrichstraße provisorisch umgestaltet werden. Die Pläne sehen demnach doppelt so breite Gehwege wie derzeit vor. Statt der schmalen, vier Meter breiten Bürgersteige je Straßenseite stehen Fußgängern während der Versuchsphase acht Meter zur Verfügung. Eine reine Fußgängerzone wird es jedoch nicht geben. In der Mitte der Straße soll ein breiter Fahrradstreifen verlaufen mit 2,50 Metern je Richtungsspur.

Die Verzögerung ist nicht die erste Verschiebung mit der das Projekt zu kämpfen hat. Nachdem Changing Cities und der Verein Stadt für Menschen die Straße zum ersten Mal an einem Samstag im Dezember 2018 temporär sperren ließen, verfolgen die Senatsverkehrsverwaltung und der Bezirk Mitte den Plan, die Sperrung in einem längeren Versuch zu testen. Nachdem zunächst von Frühjahr 2019 die Rede war, verschoben sich die Pläne wegen Kritik der Anrainerinitiative Die Mitte e.V. auf den Sommer vergangenen Jahres und schließlich auf den Herbst, ehe die Pläne zunächst zurückgestellt wurden. Anfang März erklärte die von Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) geführte Senatsverkehrsverwaltung dann, die Straße ab Anfang Juni abschnittsweise für sechs Monate sperren zu wollen.