Berlin. Geht es nach der Senatsverwaltung für Verkehr soll das Pilotprojekt Autofreie Friedrichstraße bereits im Juni starten. Geplant ist, die Hauptverkehrsverbindung zwischen Französischer Straße und Rudi-Dutschke-Straße abschnittsweise für den motorisierten Verkehr zu sperren oder zur verkehrsberuhigten Zone zu erklären. Bis einschließlich Ende November soll der Feldversuch andauern. Doch jetzt regt sich mächtiger Widerstand.

Ein breites Bündnis der Berliner Wirtschaft will die autofreie Friedrichstraße zumindest in diesem Jahr verhindern. Der gemeinsame Aufruf, den Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin, der Handelsverband Berlin-Brandenburg, der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Berlin sowie der Verein „Die Mitte“ verfasst haben, liegt der Berliner Morgenpost vor.

Händler waren bereits in den vergangenen Jahren massiv beeinträchtigt

Demnach seien die Händler in der Friedrichstraße durch verschiedene Baumaßnahmen und die damit verbundenen Sperrungen bereits in den vergangenen Jahren massiv beeinträchtigt worden, schreibt die Initiative. Wegen der durch die Coronakrise bedingten Schließungen und Einschränkungen seien Einzelhandel sowie Hotellerie und Gastronomie in der Straße darüber hinaus nahezu komplett zum Erliegen gekommen. Die Wirtschaftsvertreter appellieren daher an die Politik, die vorgesehene Verkehrsuntersuchung in Form einer Straßensperrung zu verschieben.

Darüber hinaus fordern die Unternehmer, den möglichen Feldversuch mit einem Konzept zu hinterlegen, das auch die Aufenthaltsqualität in der Friedrichstraße verbessert. Guido Herrmann, Vorstandsvorsitzender von „Die Mitte“ erklärte, man sollte die Zeit nach den Corona-Einschränkungen nutzen, um gemeinsam mit allen Akteuren eine Potenzialanalyse zu machen. „Im Ergebnis hätten wir kooperativ entwickelte Ideen, die wir gemeinsam in Maßnahmen umsetzen oder testen können. Aber bitte in dieser Reihenfolge“, so Herrmann.

Bezirk und Senat sollten nun aber zunächst alles daran setzen, dass die Unternehmen auch in der Friedrichstraße die Corona-Zeit überstehen können, sagte der IHK-Geschäftsführer für Wirtschaft und Politik, Jörg Nolte. „Die Sicherung der wirtschaftlichen Existenz muss jetzt Vorrang haben vor Verkehrsuntersuchungen, deren Auswirkungen auf den Handel völlig ungewiss sind“, so Nolte weiter.

„Den Händlern nicht das Leben zusätzlich schwer machen“

Auch der Handelsverband in der deutschen Hauptstadt ist angesichts der derzeitigen Lage dafür, auf die Sperrung zu verzichten. „Die Friedrichstraße gehört zu Berlins exklusiven Vorzeige-Shopping-Meilen. Das macht sie allerdings in Zeiten von Corona besonders anfällig. Strukturell ist ihr Branchenmix nicht auf Nahversorgung ausgelegt – und daher über die Maßen von der Schließungsverordnung betroffen“, erklärte der Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen. Touristische Kundschaft bliebe durch die derzeitigen Reisebeschränkungen aus. „Es wird eine Zeit brauchen, bis die Straße nach Corona wieder aus dem Krisen-Modus findet. Da sollte man den Händlern nicht noch durch eingeschränkte Erreichbarkeit das Leben zusätzlich schwer machen“, sagte Busch-Petersen.

Der Dehoga nannte die Friedrichstraße einen „touristischen Hotspot unserer Stadt“. „Wir sollten jetzt alles daran setzen, die Betriebe lebensfähig zu halten, so dass sie nach Beendigung der Krise wieder Gäste und Touristen im Herzen unserer Stadt in Empfang nehmen können. Eine rot-weiße Warnbake vor einer gesperrten Straße wäre sicher der falsche Willkommensgruß“, erklärte der Dehoga-Hauptgeschäftsführer Thomas Lengfelder.

Durchfahrtsverbote in mehreren Etappen

Bei dem Verkehrsversuch soll laut bisherigen Plänen in den ersten drei Monaten der Abschnitt zwischen Französischer und Leipziger Straße gesperrt werden. Südlich der Leipziger Straße ist zudem geplant, den Abschnitt von der Schützen- bis zur Rudi-Dutschke-Straße zum verkehrsberuhigten Bereich zu erklären. In einer zweiten Phase ab September dürfen Kraftfahrzeuge dann auch auf dem Abschnitt südlich der Leipziger Straße bis zur Schützenstraße nicht mehr fahren. Von dort bis zur Rudi-Dutschke-Straße soll die Strecke verkehrsberuhigt werden. Das betrifft auch den Touristen-Hotspot Checkpoint Charlie, der in diesen Bereich fällt. Damit dürfen dort Kraftfahrzeuge nur noch in Schrittgeschwindigkeit fahren.

Gleichzeitig soll auch der Straßenraum provisorisch umgestaltet werden. Unter anderem sind doppelt so breite Gehwege wie derzeit vorgesehen. Eine reine Fußgängerzone wird es jedoch nicht geben. In der Mitte der Straße soll für den Zeitraum des Versuchs ein breiter Fahrradstreifen verlaufen – mit 2,50 Metern je Richtungsspur.

Die Senatsverwaltung für Verkehr wollte auf Anfrage nicht näher auf den Vorstoß der Wirtschaftsverbände eingehen. Eine Sprecherin von Senatorin Regine Günther (Grüne) teilte lediglich mit: „Augenblicklich ist noch nicht absehbar, wie sich die Corona-Krise weiter entwickelt. Über einzelne Projekte wird im Lichte der weiteren Entwicklung entschieden werden.“

Grünen-Politikerin: „Autofreie Friedrichstraße würde Geschäften eher helfen“

Aus der Senatsverwaltung für Wirtschaft hieß es, wichtig für den Erfolg solcher Projekte sei vor allem die Einbeziehung der Unternehmer vor Ort.

Die wirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Nicole Ludwig, erklärte, fraglos müsse angesichts der Corona-Krise Hilfe für den Handel besonders im Fokus stehen. „Ich glaube aber, dass eine autofreie Friedrichstraße den Geschäften eher helfen würde“, sagte sie.

Mehr zum Thema:

Die Friedrichstraße braucht frische Ideen