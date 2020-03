Die Einkaufsmeile in Mitte soll für ein halbes Jahr für den Autoverkehr gesperrt werden. Start könnte bereits im Juni sein.

Berlin. Noch fahren täglich Tausende Autos durch die enge Friedrichstraße. Doch schon in wenigen Monaten wird sich dieses Bild radikal ändern. Die Einkaufsstraße in Mitte wird im Rahmen eines Verkehrsversuchs ab dem Sommer autofrei. Dieser Test soll nach Informationen der Berliner Morgenpost nun deutlich länger dauern als zunächst angenommen. Die Friedrichstraße werde ein halbes Jahr lang für den kompletten Kfz-Verkehr gesperrt, heißt es aus in das Modellprojekt involvierten Kreisen.