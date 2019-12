Karl-Marx-Allee: 173 Parkplätze fallen für Grünstreifen weg

Seit eineinhalb Jahren wird auf der Karl-Marx-Allee in Berlin-Mitte intensiv gebaut. Nun werden die bisherigen Planungen plötzlich umgeworfen. Wie Mittes Stadtentwicklungsstadtrat Ephraim Gothe (SPD) mitteilt, habe Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) entschieden, „kurzfristig und während des laufenden Baubetriebs eine erhebliche Umplanung der Straße vorzunehmen“. Demnach solle der breite Parkstreifen in der Mitte der Ost-West-Tangente – anders als bisher beschlossen – nun nach Abschluss der Bauarbeiten nicht wieder zurückkehren. Stattdessen entstehe auf Drängen der Senatsverkehrsverwaltung an der Stelle „ein begrünter Mittelstreifen“.

Parkplätze auf der Karl-Marx-Allee in Berlin-Mitte müssen Grünstreifen weichen Bis zum Beginn der Bauarbeiten 2018 trennte die beiden Fahrtrichtungen auf der Karl-Marx-Allee ein großer Parkstreifen mit Dutzenden Parkplätzen. Geplant war bis zuletzt, dass auf der zehn Meter breiten Straßenfläche künftig wieder 173 Parkplätze eingerichtet werden, 165 reguläre Parkplätze und acht Behinderten-Parkplätze. Diese sind nun offenbar ersatzlos gestrichen worden. Die Entscheidung Günthers habe „überrascht“, so Gothe. Umso mehr, da Straßengrün statt Parkplätze im vorausgegangenen Beteiligungsprozess mit der Anwohnerschaft abgelehnt worden seien. „Damit widerspricht die Entscheidung den Leitlinien zur Bürgerbeteiligung des Bezirkes und des Landes“, sagte Gothe. Derart große Umplanungen seien den Bürgern vorab transparent zu kommunizieren. Bezirk Mitte kritisiert das Übergehen der Bürgerinteressen Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel würden grundsätzlich begrüßt, so der Stadtrat. „Der Bezirk Mitte distanziert sich aber deutlich von diesem Vorgehen der Senatorin und stellt die Übergehung der Bürgerinteressen in diesem Stadion des Bauens ausdrücklich in Frage.“ Die bisher geplante Gestaltung der Karl-Marx-Allee sei zudem mit dem Landesdenkmalamt abgestimmt, teilte Gothe mit. Hintergrund dabei ist der Erhalt der Welterbefähigkeit des zweiten Bauabschnitts der Karl-Marx-Allee. Dieser ist Teil des im Koalitionsvertrag des rot-rot-grünen Senats festgeschriebenen Projekts „Doppeltes Berlin“, mit dem für die im Stil der Nachkriegsmoderne errichteten Wohnquartiere an der Karl-Marx-Allee und Hansaviertel der Unesco Welterbetitel erlangt werden soll.