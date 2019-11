Am Alex beginnt der Bau von Berlins höchstem Wohnturm

So soll der Turm am Alexanderplatz aussehen. (Simulation)

Berlin. Der russische Projektentwickler MonArch wird am Berliner Alexanderplatz den ersten 150-Meter-Turm in Berlin bauen. Am Mittwoch, den 27. November, wird in Anwesenheit des Regierenden Bürgermeisters Michael Müllers (SPD) der erste Spatenstich für das Projekt gefeiert, das bereits 2014 angekündigt wurde. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der „Alexander Berlin’s Capital Tower“ entsteht auf einem Baugrundstück an der Grunerstraße Ecke Alexanderstraße nach den Plänen des Architekturbüros Ortner & Ortner.