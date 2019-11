So soll der Turm direkt am S-Bahnhof Jannowitzbrücke aussehen.

Am S-Bahnhof Jannowitzbrücke in Mitte entsteht ein Büroturm nach den Plänen des britischen Star-Architekten David Chipperfield.

Jannowitzbrücke Star-Architekt Chipperfield baut Turm in Mitte

Berlin. Ein 70 Meter hoher Büroturm soll auf dem schmalen Grundstück zwischen Holzmarktstraße und dem S-Bahnviadukt in Mitte nach den Plänen des britischen Star-Architekten David Chipperfield errichtet werden. Der Entwurf für das Gebäude wurde in einem Workshopverfahren von einer Jury einstimmig ausgewählt. Dem Gremium gehörten Vertreter der Senatsverwaltung und des Bezirksamts Mitte, eine Auswahl unabhängiger Architekten sowie der Bauherr, die Art-Invest Real Estate und die Cesa Group, an.