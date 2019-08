Das Land Berlin plant am Humboldthafen den Bau mehrerer Gebäude.

Mitte will den Bau zweier Gebäude durch das Land am Hauptbahnhof verhindern. Nun muss das Abgeordnetenhaus sich damit befassen.

Humboldthafen Bezirk Mitte stellt sich gegen Neubauten am Hauptbahnhof

Berlin. Mit dem Gebiet rund um den Humboldthafen am Hauptbahnhof verbindet man in den vergangenen Jahren vor allem eines: Baustellen. Nach und nach entstanden und entstehen auf den Flächen um das Wasserbecken Büros und Wohnhäuser. Nur vier Grundstücke, alle in Landeshand, sind bisher unbebaut geblieben.

Um sie ist nun ein Streit zwischen Senat und dem Bezirk Mitte entbrannt. Das Land Berlin möchte die verbliebenen Freiflächen allesamt bebauen. Dagegen stellt sich der Bezirk Mitte: Zwei der Gebäude, beides schmale Riegelbauten an der Ost- und Westseite des Beckens sollen gestrichen werden, fordert der Bezirk. „Die letzten Flächen zu bebauen wäre ein Fehler“, sagte Baustadtrat Ephraim Gothe (SPD) am Freitag. Das gesamte Bezirksamt sei sich einig, dass es verkehrt wäre, mit zwei Riegeln das Wasser zuzubauen. „Man sollte das Becken atmen lassen“, findet Gothe.

Anders sieht es die von Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) geführte Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. „Es gibt einen festgelegten B-Plan. Der ist vom Abgeordnetenhaus unter Berücksichtigung aller Belange beschlossen worden“, sagte eine Sprecherin zum Streit um das Grundstück. Die Gebäude rund um den Humboldthafen würden das Becken einfassen. Dort zwei Bauten wegzulassen würde den Rahmen unterbrechen.

Doch den Bezirk überzeugt das nicht. Im Portfolioausschuss, einem Schlichtungsgremium zwischen Land und Bezirken, lehnte der Bezirk die Baupläne bis zuletzt ab. Ein Präzedenzfall. Jetzt geht das Thema zurück ins Abgeordnetenhaus. Dort muss sich nach der Sommerpause der Vermögensausschuss mit der Frage befassen, was mit den landeseigenen Flächen geschehen soll.

Weniger Autospuren für Mühlendammbrücke gefordert

Gothe stellt sich auch an anderer Stelle gegen die Pläne des Senats. Der Baustadtrat fordert eine Verschmälerung der Mühlendammbrücke zwischen Molkenmarkt und Fischerinsel. Die Mühlendammbrücke mit aktuell vier Spuren je Fahrtrichtung sowie einem breiten Parkstreifen in der Mitte soll wegen Baufälligkeit ab 2022 neu gebaut werden.

Die von Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) geführte Verkehrsverwaltung und die Stadtentwicklungsverwaltung planen für den Neubau eine ähnlich breite Brücke mit sechs Fahrspuren, einer Straßenbahntrasse sowie Radwegen und Bürgersteigen.

„Das ist eine Autobahnbrücke und sieht vollkommen fremdartig aus neben dem Nikolaiviertel“, sagte Gothe. Er fordert, die Zahl der Autospuren auf der Brücke zu halbieren. Straßenbahn und zwei Spuren pro Richtung sollten reichen. „Man muss das radikaler handhaben und ernsthaft den Durchgangsverkehr rausdrängen“, erklärte der Baustadtrat. Dafür müsse auch die anschließende Leipziger Straße zurückgebaut werden. Für lediglich zwei Spuren je Richtung sprach sich im Frühjahr auch die „Allianz für einen neuen Mühlendamm“ aus, ein Zusammenschluss von 14 Vereinen und Initiativen. Sie forderten Günther und Lompscher auf, die aktuellen Pläne zu stoppen.

