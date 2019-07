Vertreiben zu hohe Mieten die Galeries Lafayette?

Berlin.. Die steigenden Mieten in der Hauptstadt könnten jetzt sogar die Galeries Lafayette in der Friedrichstraße aus Berlin vertreiben. Das französische Luxus-Kaufhaus erwägt den Umzug nach Hamburg und hat den Senat um Unterstützung gebeten. Der Mietvertrag des Unternehmens läuft demnächst aus. Senatssprecherin Claudia Sünder bestätigte am Donnerstag der Berliner Morgenpost: „Es hat den Wunsch nach einem Gespräch gegeben.“ Der Termin mit dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) werde derzeit vorbereitet. Auch Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) ist eingeschaltet.

Die „Berliner Zeitung“ hatte zuerst darüber berichtet. Mit den Galeries Lafayettes würde ein weiteres Unternehmen den Prachtboulevard verlassen. Das möchte der Senat gerne verhindern. H&M will den Standort in der Friedrichstraße 83 zum 31. August aufgeben.

Eine Sprecherin der Wirtschaftssenatsverwaltung sagte der „Berliner Zeitung“, das Kaufhaus Galeries Lafayette sei ein Magnet für die Friedrichstraße und trage maßgeblich zur internationalen Attraktivität der Straße bei. Senatorin Pop sei mit Lafayette, dem Bezirk Mitte und der Interessensgemeinschaft „Die Mitte“ in Kontakt.

Die Allianz als Vermieter soll mitgeteilt haben, dass man die Rolle als Vermieter „sehr ernst“ nehme. Die großen Häuser Galeries Lafayette und das Kulturkaufhaus Dussmann seien wesentliche Ankermieter der wichtigen Einkaufsstraße in der City Ost.