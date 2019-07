Parkmanager sollen in sieben Parks in Mitte für mehr Sauberkeit und Sicherheit sorgen. Diese Anlagen sollen davon profitieren.

Berlin. Kaputte Flaschen, überfüllte Abfallbehälter, Müll im Gras: Viele Parks im Bezirk Mitte sind nicht immer in dem Zustand, den sich die Anwohner wünschen. Mit einem vom Senat finanzierten Pilotprojekt will der Bezirk nun gegensteuern. Seit Juli sind in sieben Grünflächen Parkmanager unterwegs.