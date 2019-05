Radstraße Linienstraße wird zur Vorfahrts- und Einbahnstraße

Freie Fahrt für Radfahrer. Die Linienstraße in Mitte bekommt in diesem Jahr ein neues Konzept. Doch manches hängt in der Verwaltung.

Berlin. Für Radfahrer in Mitte wird der Weg durch die Linienstraße angenehmer. Die einzige Fahrradstraße in Mitte soll noch fahrradfreundlicher werden. Das Bezirksamt Mitte hat dafür nun eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Die Straße wird größtenteils zur Vorfahrtsstraße, dafür verschwinden die vielen Rechts-vor-Links-Situationen. Abgesehen von den Kreuzungen an der Rosenthaler Straße, der Alten Schönhauser Straße und der Rosa-Luxemburg-Straße heißt es für Radfahrer dann: freie Fahrt.

Auf mehreren Abschnitten richtet der Bezirk zudem Einbahnstraßen für den Kfz-Verkehr ein. Radfahrer hingegen sollen dank einer „Radfahrer frei“-Regelung weiterhin auch in die Gegenrichtung unterwegs sein dürfen. Die Maßnahmen sollen dazu dienen, „den Kfz-Durchgangsverkehr wirksam zu unterbinden und den Anliegerverkehr störungsfrei zu ermöglichen“, teilte das Bezirksamt auf Anfrage mit.