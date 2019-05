AfD- Restaurant in Berlin will AfD-Führung nicht bewirten

Restaurant "Bocca di Bacco" an der Friedrichstraße

Das "Bocca di Bacco" in Mitte lehnt eine Tischreservierung ab. Politiker, die Menschen diskriminieren würden, seien nicht willkommen.

Berlin. Das Berliner Restaurant Bocca di Bacco in Mitte hat sich geweigert, AfD-Spitzenpolitiker zu empfangen. Eine Tischbestellung für ein Abendessen am Montag sei abgewiesen worden, teilte das Restaurant auf dpa-Anfrage mit. An dem spontan anberaumten Abendessen hätten Parteichef Jörg Meuthen, Partei- und Fraktionschef Alexander Gauland, Co-Fraktionschefin Alice Weidel und der parlamentarische Geschäftsführer Bernd Baumann teilnehmen sollen, wie Fraktionssprecher Christian Lüth sagte.

Bei Twitter schrieb Lüth, die Absage sei „undemokratisch und dumm“. Stattdessen wollten sich die Politiker nun in der Parlamentarischen Gesellschaft treffen. Auf die Frage nach dem Grund für die Absage betonte einer der Betriebsleiter des Restaurants Bocca di Bacco, Martin Birnbaum, es gebe die Annahme, dass Mitglieder der AfD-Fraktion Menschen aufgrund ihrer Herkunft „diskriminieren und diskreditieren“. Ihm zufolge hatte das Restaurant im vergangenen Jahr schon einmal eine Reservierung der AfD abgewiesen. Bekommen keinen Tisch im Bocca di Bacco: Jörg Meuthen, Alice Weidel und Alexander Gauland

Foto: Monika Skolimowska / dpa Ein ähnlicher Fall hatte sich im November in einem Restaurant in München zugetragen. Damals war die AfD-Fraktionschefin im bayerischen Landtag, Katrin Ebner-Steiner, der „Goldenen Bar“ im Haus der Kunst verwiesen worden. Die Betreiberin hatte die Politikerin mit Verweis auf das multikulturelle Personal gebeten, das Restaurant zu verlassen, was Ebner-Steiner und ihre Begleitung auch taten. Juristisch ist ein solches Vorgehen durch das Hausrecht und die Vertragsfreiheit gedeckt.