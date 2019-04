Berlin bekommt erste neue City-Toilette

Am Dienstag wird die erste neue Stadttoilette mit dem Namen „Berlin“ in Mitte eingeweiht.

Die erste neue City-Toilette der Firma Wall in Berlin wird am Dienstagvormittag offiziell in Betrieb genommen. Die Einführung im Beisein von Verkehrsstaatssekretär Ingmar Streese und dem Wall-Geschäftsführer Patrick Möller ist der Auftakt für den schrittweisen Austausch der bisherigen Wall-City-Toiletten. Damit soll eine verbesserte Versorgung mit öffentlichen Toiletten in Berlin ermöglicht werden, teilte die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Wirtschaft mit.

Die erste Toilette wird an der Gustav-Meyer-Allee, Ecke Brunnenstraße aufgestellt. Bereits im vergangenen Herbst stellte die Senatsverwaltung zusammen mit Wall einen Prototyp des neuen City-Toiletten-Modells „Berlin“ vor. Die Toiletten werden von Wall im eigenen Produktionswerk in Brandenburg hergestellt.