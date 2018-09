Berliner können sich eigenen Sarg bauen

Ein Hospiz in Mitte bietet einen Sargbau-Workshop an

Im Oktober haben Berliner die Möglichkeit, an einem Sargbau-Workshop im Lazarus Hospiz in Mitte teilzunehmen.

Berlin. Ein Hospiz in Mitte lädt Berliner zu einem Sargbau-Workshop ein. Stattfinden soll dieser im Oktober.

Veranstaltet wird der Kurs am 13. Und 14. Oktober im Lazarus Hospiz in der Bernauer Straße. Die Teilnehmer können sich entscheiden, den Sarg komplett zu bauen oder einen bereits vorhandenen Kiefernsarg umzubauen, wie die Hoffnungstaler Stiftung Lobetal in Bernau bei Berlin mitteilte.

Die Leiter des Workshops bieten den Interessierten nicht nur handwerkliche Unterstützung an, sondern helfen auch, sich mit dem eigenen Leben und Tod auseinanderzusetzen. Die Kosten für die Veranstaltung betragen 300 Euro.

Mehr über den Bezirk Mitte lesen Sie hier.

( jhe )