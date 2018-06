Randalierer ansteckend: Polizisten müssen zur Untersuchung

Der Mann, der im Dom niedergeschossen wurde, soll an Hepatitis C erkrankt und HIV-positiv sein. Die Polizisten müssen zur Untersuchung.

Berlin. Die Polizisten, die an dem Einsatz gegen den Dom-Angreifer beteiligt waren, müssen sich einer Untersuchung unterziehen. Das erfuhr die Berliner Morgenpost aus Polizeikreisen. Der Mann, der mit einem Messer bewaffnet im Dom randaliert und daraufhin niedergeschossen worden war, soll an Hepatitis C und dem HI-Virus erkrankt sein. Den eigesetzten Beamten wird empfohlen, sich beim polizeiärztlichen Dienst vorzustellen und untersuchen zu lassen.

Gegen den niedergeschossenen Randalierer aus dem Berliner Dom gibt es zunächst keinen Haftbefehl. Das Gericht habe den Haftantrag abgelehnt, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die Anklagebehörde hatte den Haftbefehl wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung beantragt. Der 53-jährige Österreicher liegt laut Staatsanwaltschaft im Koma in einer Klinik. Er sei vermutlich nach einer Notoperation in einen solchen künstlichen Zustand versetzt worden, hieß es in Ermittlerkreisen. Der Mann konnte noch nicht vernommen werden. Sein Motiv sei weiter unklar.

Randalierer im Berliner Dom angeschossen Ein Beamte der Berliner Polizei machte von seiner Waffe Gebrauch, weil der Täter sein Messer nicht aus der Hand legen wollte. Hinweise auf terroristische Hintergründe gibt es nicht. Randalierer im Berliner Dom angeschossen

Der 53-Jährige war am Sonntag von der Polizei angeschossen und schwer verletzt worden. Er hatte zuvor im Dom herumgeschrien und mit einem Messer in der Hand randaliert. Zwei Polizisten versuchten, ihn zu beruhigen und forderten ihn auf, das Messer fallenzulassen. Einer der Polizisten schoss schließlich auf den 53-Jährigen und verletzte dabei auch seinen Kollegen. Der getroffene Polizist konnte bereits am Sonntag das Krankenhaus wieder verlassen. Er soll einen Streifschuss erlitten haben. Die Umstände des Einsatzes werden laut Polizei noch untersucht.

