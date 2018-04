So stellt sich der Verein das Baden in der Spree vor, hier eine Simulation für den

Schwimmen in der Spree Flussbad-Pokal will für Bademöglichkeit in Spree werben

Vor etwa zehn Jahren schwamm Johannes Riedner erstmals in der Spree. Im Wasser treibend sah er auf der einen Seite den Alexanderplatz, auf der anderen die Oberbaumbrücke. "Es kam zu einer heroinartigen Ausschüttung im Kleinhirn – ein Glücksgefühl, das ich nicht mehr missen will", erinnert sich das Mitglied des Vereins Flussbad Berlin.

Und das muss er wohl auch nicht. Denn die Pläne für ein Flussbad in der historischen Mitte Berlins nehmen weiter Gestalt an. Noch in diesem Jahr, so Vereinssprecherin Barbara Schindler, soll die Grundlagenermittlung für das Projekt fertig werden. Sie dient als Vorlage für den Senat, der seine Unterstützung bereits zugesagt hat.

Im Spreekanal in Mitte soll das Flussbad auf einer 8356 Meter langen Strecke entlang der Museumsinsel entstehen. Die geplante Wasserfläche entspricht etwa der von 20 50-Meter-Becken. Ökologische Pflanzenfilter sollen das Wasser reinigen, das ansonsten die Gesundheit gefährden kann. Die Berliner Wasserbetriebe halten das Projekt für realistisch. Natürlich ist der Weg noch lang, sind etliche Fragen offen.

Zum Beispiel die der Zugänge. Die Macher hatten von einer Freitreppe an der Schinkel-Mauer geträumt, doch die steht unter Denkmalschutz. Eine neue Überlegung sind Einstiegsmöglichkeiten am östlichen Ende über das Gelände der European School of Management and Technology oder an der Monbijoubrücke.

Schwimmer in Bern nutzen "Schwimmbeutel"

Auch die Frage der Infrastruktur ist noch ungeklärt: Gibt es Umkleiden, Schließfächer? "In Bern packen die Leute ihre Sachen in einen Schwimmbeutel, schwimmen die Aare hinunter und steigen wieder aus", sagt Schindler. Imbissbuden oder Ähnliches wolle man nicht, der Eintritt soll frei sein.

Einen Eindruck vom Schwimmen in der Spree kann man am 1. Juli beim 4. Berliner Flussbad Pokal im Kupfergraben gewinnen. Da der Schwimmwettbewerb 2017 wegen des Jahrhundertregens ausfiel, hat der Flussbad-Verein dieses Mal einen Ausweichtermin für den 9. September arrangiert.

Mehr zum Thema:

Flussbad Museumsinsel: Von der Spree-Kloake zum Badeparadies