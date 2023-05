Das Rathaus von Marzahn am Helene-Weigel-Platz.

Politik Berlin-Wahl 2023: So ist Marzahn-Hellersdorf aufgestellt

Berlin. Die Wahlergebnisse vom 12. Februar haben am in Marzahn-Hellersdorf einiges neu gewürfelt: Die SPD hat einen ihrer bisherigen zwei Posten an die CDU verloren.

Nadja Zivkovic (CDU) ist die neue Bezirksbürgermeisterin von Marzahn-Hellersdorf.

Foto: BA Marzahn-Hellersdorf

Zur neuen Bezirkschefin am östlichen Stadtrand wurde die bisherige CDU-Sozialstadträtin Nadja Zivkovic gewählt. Die in Dresden geborene Rechtsanwältin ist daneben für Umwelt- und Naturschutz, Straßen und Grünflächen zuständig.

Der bisherige Bürgermeister Gordon Lemm (SPD) musste sein Amt abgeben, ist nun als Bezirksstadtrat für Jugend, Familie und Gesundheit verantwortlich.

Foto: BA Marzahn-Hellersdorf

Für sie müsste der bisherige Bürgermeister Gordon Lemm (SPD) das Rathaus räumen. Der Geschichtswissenschaftler war 2021 von einer Zählgemeinschaft aus SPD, Linken, Grünen, FDP und Tierschutzpartei gewählt worden. Als Bezirksstadtrat ist ist nun zuständig für Jugend, Familie und Gesundheit

Der bisherige Stadtrat für Schule, Sport, Weiterbildung, Kultur und Facility Management, Torsten Kühne (CDU), ist ausgeschieden und hat hat einen Posten als Bildungsstaatssekretär bei seiner Parteikollegin und Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch angetreten.

Stefan Bley (CDU) ist frisch dabei als Bezirkstadtrat in Marzahn-Hellersdorf.

Foto: BA Marzahn-Hellersdorf

Für ihn ist Stefan Bley, Diplom-Pädagoge und ehemaliger Schulleiter nun Teil des Bezirksamtes geworden. Die bisherige Bezirksstadträtin für Soziales und Bürgerdienste, Juliane Witt (60), wollte eigentlich einen Generationenwechsel vorantreiben und darum selbst nicht mehr antreten.

Bezirksstadträtin Juliane Witt (Die Linke) hatte zuerst nicht mehr vor zu kandidieren, dann hat sie es sich anders überlegt.

Foto: Ben Groß

Nun ist die Diplomkulturwissenschaftlerin, die schon seit mehr als 20 Jahren in wechselnden Positionen in Politik und Verwaltung tätig ist, anders gekommen. Sie verantwortet Soziales und Bürgerdienste.

Heike Wessoly (CDU) ist die zweite neue Bezirksstadträtin in Marzahn-Hellersdorf nach der Wiederholungswahl im Februar.

Foto: BA Marzahn-Hellersdorf

Neu dabei seit Mai ist die studierte Diplomökonomin Heike Wessoly (CDU) als Bezirksstadträtin für Stadtentwicklung, geboren am 19. Juli 1966. Heike Wessoly hat einst an der Hochschule für Verkehrswesen „Friedrich List“ studiert, war dann im Bezirksamt Reinickendorf tätig, und vor ihrer Wahl mehr als 20 Jahre Verwaltungsleiterin der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus.

Das Bezirkswappen von Marzahn-Hellersdorf.

Foto: Berlin.de

Der Posten, der der AfD zusteht, ist bisher unbesetzt. Auch bei der bisher letzten von vielen Wahlen konnte der immer wieder von der AfD aufgestellte Rechtsanwalt Michael Adam Mitte Mai von 51 abgegebenen Stimmen nur 13 Ja- Stimmen auf sich versammeln. Die AfD hat 12 Sitze in der BVV.

Pikanterweise steht der AfD übrigens auch das Amt des Vizebürgermeisters zu. Solange es keinen offiziellen Vertreter gibt, vertreten die anderen Stadträte die Bürgermeisterin nach Bedarf.

