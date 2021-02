Projekte für den Bürgerhaushalt stehen fest

Berlin. Die Stimmen sind Bürger ausgezählt worden - in Marzahn-Hellersdorf steht nun fest, welche Vorschläge aus der Bevölkerung aus dem neuen Bürgerhaushalt finanziert werden. 4722 Bürger aus dem Bezirk haben sich an der Abstimmung beteiligt, die aufgrund der Pandemie online stattgefunden hat. 25 der Vorschläge, die zur Wahl standen, können nun über das Bürgerbudget in Höhe von 200.000 Euro jährlich in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 umgesetzt werden. Der Bürgerhaushalt startete im September letztes Jahr: Die Bürger diskutierten zunächst im Internet darüber, wie sie ihr Lebensumfeld in den Ortsteilen verändern möchten und machten auf diese Weise 183 Vorschläge für den Bürgerhaushalt.

Eine Gedenktafel für Nguyễn Văn Tú

Mit 215 Stimmen erhielt der Vorschlag, eine Gedenktafel für Nguyễn Văn Tú in der Nähe des Brodowiner Rings anzubringen, die meisten Unterstützer. Nguyễn Văn Tú wurde am 24. April 1992 von einem Rechtsextremisten in den Grünanlagen vor dem Supermarkt am Brodower Ring getötet. Nguyễn Văn Tú war 1987 aus Vietnam in die DDR gekommen, um zu arbeiten und starb kurz nach der Tat im Alter von 29 Jahren.

Im Jahr 2018 hatten Bürger bereits einen Gedenkstein in Eigenregie errichtet, der jedoch nicht genehmigt war, zerstört und wieder entfernt wurde. „Umso wichtiger ist es an diesem Ort an die Tat zu erinnern und eine Gedenktafel zu installieren, die nicht leicht zu zerstören oder zu entfernen ist“, heißt es im Vorschlag von Judith Dellheim. Es sei auch das Ziel, die Auswirkungen rechter Aktivitäten im Bezirk sichtbar zu machen.

Schüler erhalten einen eigenen Haushalt

Der Vorschlag, den Schülern im Bezirk einen Schülerhaushalt zu ermöglichen, lag mit 196 Stimmen auf Platz zwei. Dieses Jahr dürfen Schüler aus acht Schulen aus dem Bezirk über den Haushalt abstimmen – pro Schule stehen 1500 Euro zur Verfügung. Die Kinder und Jugendlichen lernen auf diese Weise einen demokratischen Abstimmungsprozess kennen und erfahren, was sie durch ihre eigene Stimme bewirken können.

Werkstatt der Peter-Pan-Grundschule wird eingerichtet

An dritter Stelle steht mit 181 Stimmen der Vorschlag, die Kreativ- und Lernwerkstatt in der Peter-Pan-Grundschule auszubauen - es fehlen etwa Regale, Werkzeug und Materialien.

Wie an einigen erfolgreichen Vorschlägen zu sehen ist, haben sich viele Kinder und Jugendliche im Bezirk rege an der Abstimmung über den Bürgerhaushalt beteiligt. So schafften es auch die Vorschläge, mehr Trampoline auf dem Schulhof der Ulmen-Grundschule aufzustellen und Spielgeräte für die Gemeinschaftsunterkunft Maxie-Wander-Straße 78 anzuschaffen, in das Bürgerbudget.

Einige Vorschläge können aufgrund der Höhe der zu erwarteten Kosten leider nicht finanziert werden, erhielten aber trotzdem viele Stimmen. So wünschen sich 108 Bürger, den Wuhlewanderweg mehr zu pflegen und wieder begehbar zu machen und auch der Vorschlag, den Radweg auf der Köpenicker Straße zwischen S-Bahnhof Wuhlheide und Zimmermannstraße einzurichten, erhielt viele Stimmen.

„Das Bezirksamt wird die Abstimmungsergebnisse in den Entwurf des Haushaltsplanes für 2022 und 2023 aufnehmen, damit sie nach den Wahlen im September 2021 die neue BVV im Haushalt verankern kann“, sagt Bezirksbürgermeisterin Dagmar Pohle.

Informationen im Internet unter www.mischen-sie-mit.de