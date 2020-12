Corona in Berlin: Zweite Quarantänestation für Geflüchtete öffnet in Biesdorf

Die Unterkunft an der Dingolfinger Straße wird nun doch wieder für Geflüchtete genutzt. Das Containerdorf am Blumberger Damm schließt.

Berlin. Ab Montag, 14. Dezember, wird die Unterkunft für Geflüchtete an der Dingolfinger Straße 3-5a als Quarantänestandort genutzt. Positiv auf das Coronavirus getestete Flüchtlinge und ihre Kontaktpersonen ziehen dann kurzzeitig in das Tempohome. 150 Personen finden in der Unterkunft Platz. In der Regel bleiben sie 14 Tage lang dort. Geplant ist eine Nutzung der Räumlichkeiten bis zum 31. März. Bei einer ungünstigen Entwicklung der Pandemie kann der Zeitraum bis zum 30. Juni verlängert werden, heißt es.