Lidl in Berlin: Wohnungen über Supermarkt - Spatenstich in Mahlsdorf

In einem Jahr sollen die Wohnungen über einem Lidl-Supermarkt in Berlin-Mahlsdorf fertig sein.

Am Dienstag erfolgte der Spatenstich des Projekts an der Hönower Straße. Schon in einem Jahr sollen die Wohnungen fertig sein.

Berlin. In Berlin-Mahlsdorf entstehen 26 Wohnungen über einem Supermarkt. Am Dienstag erfolgte der Spatenstich des Projekts an der Hönower Straße. In einem Jahr sollen die Wohnungen fertig sein. Die Immobilie entsteht laut Pressemitteilung in serieller Modulbauweise in einer Partnerschaft von Lidl und der Firmengruppe Max Bögl.

„Wir versprechen uns von der seriellen Modulbauweise, dass wir die Bauzeit stark verkürzen und die Immobilie kostensicher errichten können“, so Jenny Stemmler, Leiterin des Lidl-Immobilienbüros Berlin. „Wir sind sehr zuversichtlich, diese Ziele bei diesem ersten, richtungsweisenden Projekt mit Max Bögl zu erreichen und freuen uns darauf, mit dem Bau zu beginnen.“

Auch für den Ortsteil Mahlsdorf ist die kurze Bauzeit vorteilhaft, wie Dagmar Pohle, Bezirksbürgermeisterin von Marzahn-Hellersdorf, sagte: „Ich begrüße es, dass wir Lidl gewinnen konnten, Wohnungen über der Filiale zu errichten. Damit wird zügig neuer Wohnraum in dieser attraktiven Lage in Mahlsdorf geschaffen und gleichzeitig die Versorgung der Bevölkerung verbessert. Auch den Anwohnern wird die kurze Bauzeit sehr entgegenkommen.“