Bislang gibt es in Marzahn-Hellersdorf noch keine temporären Radwege. Linke, SPD und Grüne wollen das nun ändern.

Berlin. Zusammen mit Reinickendorf ist Marzahn-Hellersdorf der letzte Berliner Bezirk, in dem in den vergangenen Wochen keine temporären Radwege eingerichtet worden sind. Die Fraktionen links der CDU wollen sich damit nicht abfinden und setzten Verkehrsstadträtin Nadja Zivkovic (CDU) unter Druck, auch am östlichen Stadtrand für Pop-up-Radwege zu sorgen.