Baugenehmigung läuft aus: Park-Arkaden verfallen weiter

Berlin. Durch das ehemalige Einkaufszentrum Park-Arkaden im Marzahner Akazienwäldchen ist schon lange kein Einkaufswagen mehr gerollt. Nach und nach haben Gewerbetreibende das Center verlassen, seit Jahren steht es nun ganz leer. Eigentlich sollte das Gebäude längst abgerissen und auf dem Gelände Wohnungen errichtet werden: Seit 2017 liegt eine Baugenehmigung für zwei siebengeschossige Wohnhäuser mit 150 Wohneinheiten zuzüglich 50 Stellplätzen vor. Diese Genehmigung verfällt jedoch in wenigen Tagen.

„Der Eigentümer hat keinen Baustart angegeben und bislang nichts getan“, sagt Bjoern Tielebein, Fraktionsvorsitzender der Linken im Bezirk. Seine Fraktion vermutet, dass das Gelände lediglich als Spekulationsobjekt gekauft worden sei und ein tatsächlicher Baubeginn nicht geplant ist. Stattdessen befindet sich nun ein Zaun rund um das alte Parkarkaden-Gebäude. Dieser sei einbetoniert und mit Stacheldraht versehen. „Nach temporären Maßnahmen sieht das nicht aus“, mutmaßt Tielebein.

Bezirk muss sich um die Sicherheit kümmern

Doch errichtet hat den Zaun nicht der Eigentümer, dessen Name das Bezirksamt aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mitteilen darf, sondern der Bezirk selbst. „Es handelt sich hier um eine Bausicherungsmaßnahme“, erklärt Frank Petersen, Pressesprecher des Bezirks. Wenn der Eigentümer sich nicht um die Sicherheit auf seinem Grundstück kümmere und auf Beschwerden nicht reagiere, sei der Bezirk verpflichtet, für die Sicherheit zu sorgen, erklärt Petersen.

Anwohner sind mit der Entwicklung des Geländes nicht zufrieden.

Foto: Linksfraktion Marzahn-Hellersdorf

Ob der Eigentümer die geplanten Wohnungen tatsächlich bauen will, weiß auch er nicht. „Es gibt keine Regelung, die besagt, dass ein Eigentümer auf seinem Grundstück auch wirklich bauen muss“, sagt er. Eine Baugenehmigung sei noch kein Indiz, dass tatsächlich der Wille zum Bauen bestehe. „Falls ein Eigentümer plant, seine Fläche zu verkaufen, ist das lukrativer, wenn er dafür schon eine Baugenehmigung hat.“ Auch Bjoern Tielebein geht davon aus, dass die Baugenehmigung nicht wahrgenommen wird. Sollte der Eigentümer ernsthaftes Interesse an einer Entwicklung des Grundstücks haben, sei jetzt der Zeitpunkt, um das Gespräch mit dem Bezirksamt zu suchen.

Wenig Handlungsspielraum für Bezirk

Der Bezirk selbst habe wenig Möglichkeiten, in der Angelegenheit einzugreifen, erklärt Petersen. „Nur, um ein Gebiet vor dem Verfall zu bewahren, können wir nicht einfach ein Grundstück kaufen.“ Dem Bezirk fehlen dazu ohnehin die Mittel, außerdem sei die Baurechtsgrundlage kompliziert. „Das Grundstück steht ja nicht zum Verkauf“, sagt er. Eine Enteignung könne nur funktionieren, wenn an dem Standort dringend etwa eine Schule gebaut werden müsste.

Auch an anderen Stellen im Bezirk müsse man praktisch tatenlos zuschauen, wie Grundstücke ungenutzt verfallen. So streiten sich etwa am Cecilienplatz seit Jahren Eigentümer um benachbarte Flächen am Spreecenter. Für Bürger seien solche Konflikte nicht nachvollziehbar, meint Tielebein. „Die Park-Arkaden rotten vor sich hin, und der neue Zaun ist optisch auch eine Katastrophe.“ Er würde immer wieder von unzufriedenen Anwohnern auf die Situation angesprochen. Für den Kiez sei das leerstehende Gebäude im eigentlich schönen Park Akazienwäldchen beileibe kein Gewinn.