Radschnellweg in Berlin: Das ist die Route im Osten der Stadt

Berlin. 40 Kilometer lang soll eine geplante Radschnellverbindung von Spandau bis nach Hönow mitten durch die Stadt verlaufen. Nun hat die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz den Streckenverlauf des östlichen Teilabschnitts vorgestellt. 130.000 Menschen leben und arbeiten in dessen Einzugsgebiet von Lichtenberg bis Marzahn-Hellersdorf.

Als am besten bewerteten die beauftragten Planungsbüros nun eine Strecke, die nicht wie zunächst geplant über die Landsberger Allee führt. Stattdessen soll die Trasse in Lichtenberg über die Eldenaer Straße über die Bornitzstraße am Evangelischen Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge vorbeiführen. Auf Marzahn-Hellersdorfer Gebiet führt die Radschnellverbindung ohne Umwege über die Allee der Kosmonauten und die Eitelstraße.

Verbindung über Landsberger Allee nicht ideal

Ungeklärt ist die Streckenführung weiterhin am Buckower Ring, da die Trasse dort womöglich Grünflächen durchschneidet. Weiter verläuft der Radschnellweg über die Hellersdorfer Straße, parallel zu den U-Bahn-Gleisen bis zur Böhlener Straße hin zum äußersten Stadtrand.

Die ursprünglich diskutierte Verbindung über die Landsberger Allee sei nicht ideal, sagt Torsten Perner von Ramboll, einem dänischen Planungsbüro, das in Berlin momentan sechs Radschnellverbindungen plant. Zu viele Ampeln würden den Radverkehr verlangsamen, zudem sei die Lärm- und Abgasbelastung sehr hoch.

„Außerdem können wir 30.000 Menschen mehr anbinden, indem wir die Strecke nach Süden verlegen.“ Radschnellverbindungen sollen die Sicherheit von Radfahrern erhöhen. An Kreuzungen und bei gemeinsamer Wegenutzung erhalten Schnellverbindungen meist Vorrang, sodass KfZ- und Radverkehr seltener aufeinander treffen.

Baubeginn voraussichtlich 2024

Zudem sollen sie Radfahrer deutlich schneller ans Ziel führen: „Die Strecken sind meist länger als fünf Kilometer und verlaufen mit möglichst wenigen Umwegen direkt“, so Perner. Radstraßen seien ein wichtiges Merkmal wachsender Städte.

„Wenn wir Fahrspuren in Radspuren umwandeln, können wir dreimal so viel Verkehr auf gleichem Platz abwickeln“, sagt Perner. Ob die geplante Route tatsächlich so realisiert wird, steht noch nicht fest. Momentan befinde man sich noch nicht im Planungsverfahren.

„Baubeginn wird voraussichtlich 2024 sein“, sagt Ingmar Streese, Staatssekretär für Verkehr. Mit einer Fertigstellung könne man erst Mitte der 2020er-Jahre rechnen.