Berlin. Wenn am Sonntag der Berliner Mietendeckel in Kraft tritt, können sich vor allem Mieter in teuren Innenstadt-Wohnungen freuen. Je nach Baujahr und Ausstattung könnten die Mietpreise auf knapp 4 bis 6 Euro abgesenkt werden. Doch inwiefern profitieren Mieter in den Berliner Randbezirken?

In Marzahn-Hellersdorf zahlt man durchschnittlich am wenigsten für Mietwohnungen. 8,10 Euro kostet in Marzahn aktuell der Quadratmeter – bei Neuvermietung. Zum Vergleich: In Mitte oder Prenzlauer Berg werden um die 17 Euro fällig. Auch die günstigsten Mietpreise für Häuser findet man im Bezirk: 9,78 Euro kostet in Mahlsdorf der Quadratmeter.

Gleicher Preis für Altbau in Mitte und Plattenbau in Marzahn?

Mit Inkrafttreten des Mietendeckels könnten Mieter einer Altbau-Wohnung in begehrten Wohnlagen also künftig ähnlich viel zahlen wie die Bewohner einer Plattenbausiedlung am Stadtrand. Lediglich ein Euro mehr pro Quadratmeter wird bei besonders guter Lage oder Ausstattung verlangt. In Marzahn-Hellersdorf finden einige die Regelung ungerecht. „Es ist aus unserer Sicht zweifelhaft, dass die Höhe der Mieten in der Innenstadt auf dem gleichen Niveau der Mieten der Randbezirke festgeschrieben werden sollen“, sagt ein Sprecher der CDU Wuhletal. „Die Mieter in der Innenstadt profitieren auf diesem Wege enorm, während wir in Marzahn-Hellersdorf weiterhin unter fehlenden Bussen und Bahnen, Schulen und Parkplätzen leiden.“

Wie aus der Wohnlagenkarte des Berliner Mietspiegels 2019 ersichtlich, sind in Marzahn-Hellersdorf einfache und mittlere Wohnlagen zu finden.

Foto: SenStadt, C. Schlippes / bm infografik

Und nicht nur bei geringen Mietpreisen ist Marzahn-Hellersdorf Spitzenreiter. 26 Prozent der Wohnungen hier sind Genossenschaftswohnungen, so viele wie sonst nirgends in Berlin. Genossenschaften arbeiten nicht gewinnorientiert, sondern investieren ihren Überschuss in Neuerwerbungen oder Sanierungen. Die Mietkosten sind dafür meist geringer als bei normalen Mietwohnungen, dafür müssen die Mieter jedoch investieren und eine Einstiegsgebühr zahlen.

„6.000 Euro beträgt der Eigenanteil etwa und der Betrag sitzt ja nicht bei allen locker“, sagt Angelika Mattig, Mitglied im ehrenamtlichen Siedlungsausschuss der Wohnungsgenossenschaft „Grüne Mitte“ Hellersdorf eG. Wenn sich durch den Mietendeckel die Mietpreise gewöhnlicher Wohnungen nun an die der Genossenschaftswohnungen angleichen, fürchtet sie, dass das Konzept Genossenschaft an Attraktivität verliert. „Warum sollte man in dem Fall denn noch Mitglied werden sollen?“, fragt Mattig.

Genossenschaft: Niedrigere Mieten durch Eigeninvestition

Die 60-Jährige wohnt seit 1985 in ihrer Wohnung in Hellersdorf. „Erstbezug“, erinnert sie sich. Zehn Jahre später war sie bei der Gründung der „Grünen Mitte“ dabei. „So eine Genossenschaft ist wirklich eine tolle Sache“, meint sie. „Wir haben Sicherheit, Mitspracherecht und stabile Mietpreise.“ 5,44 Euro zahlt Mattig pro Quadratmeter in ihrer Wohnung. Neue Mitglieder zahlen ebenfalls nur ca. 6 Euro, sagt sie. Der Mietendeckel laufe dem Konzept einer Genossenschaft entgegen. „Wir haben damals ja die Genossenschaft gegründet, um unabhängig zu sein und unsere Wohnungen nicht einfach von Investoren wegkaufen zu lassen.“

Mit dem Mietendeckel soll die Höhe der Mieten nun staatlich festgelegt werden. Dabei gibt es auch bei Genossenschaften Wohnungen, für die höhere Mietpreise gezahlt werden. Der Verbund Berlin der Wohnungsbaugenossenschaften Deutschland verteidigt diese Preise: „Es gibt Menschen, die diese teureren Wohnungen mieten. Und das ist auch gut, denn dann können die Bestandsmieten geschützt werden.“ Höhere Nutzungsentgelte gebe es allerdings fast ausschließlich im Neubau, heißt es weiter.

Und Neubaumieten sind vom Mietendeckel explizit ausgenommen. Allerdings könne man das notwendige Eigenkapital für den Neubau ohne Ertragssteigerung aus Mieteinnahmen gar nicht aufbringen, argumentieren die Genossenschaften. „Die Baupreise laufen uns davon“, sagt Andreas Böhm, Vorstandsmitglied der Wohnungsbaugenossenschaft DPF eG. „Noch vor wenigen Jahren haben wir Grundstücke gekauft, die wir heute mit sehr großem Gewinn wieder verkaufen könnten. Tun wir aber nicht, wir sind sozial. Berlin braucht Genossenschaften.“

Bausenatorin Lompscher: Unternehmen müssen kurzfristig umplanen können

Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) findet die Kritik übertrieben. „Die Genossenschaften-Frage wird über die Maßen diskutiert“, meint sie. „Das Gesetz gilt nur fünf Jahre lang, Unternehmen können ihre Planung auch kurzfristig umstellen, um langfristig wieder neu zu planen.“ Besonders geringe Mieten könnten zudem angehoben werden: „Mietpreise unter 5,02 Euro dürfen bei Wiedervermietung auf bis zu 5,02 Euro erhöht werden.“

Bei den Beträgen winkt Genossenschaftsmitglied Angelika Mattig ab. „Fünf Euro sind viel zu wenig“, sagt sie. Notwendige Arbeiten am Haus würden sich nun als schwierig gestalten. „Wir haben viel investiert, die Kredite müssen abgezahlt werden. Ich denke, auch bei uns werden wir Sanierungen hinten anstellen müssen.“

In Marzahn wird weiterhin viel gebaut

Doch genau darum geht es dem Senat ja, erklärt Lompscher. „Wir wollen, dass Sanierungen nicht mehr attraktiv sind. Stattdessen sollen sich Investitionen lieber auf Neubau konzentrieren.“ Gerade im Berliner Osten klappt das momentan gut. „2019 haben wir 1500 Wohnungen im Bezirk fertig gestellt“, sagt Bezirksbürgermeisterin Dagmar Pohle. Im nächsten Jahr wird mit dem Bau von 2000 Wohnungen begonnen, weitere 1500 Wohnungen sollen fertig gestellt werden. „Damit belegen wir den zweiten Platz hinter Treptow-Köpenick“, so Pohle stolz.

Der Mietendeckel sei letztlich Resultat einer demokratisch gefällten Entscheidung, sagt Katrin Lompscher. „Daran müssen sich einfach alle halten.“ Die Genossenschaften habe man im Abgeordnetenhaus durchaus nicht vergessen, versichert sie weiter. Bei den neuen Stadtquartieren, die ab 2021 besonders gefördert werden, seien etwa 20 Prozent der Wohnungen für Genossenschaften reserviert. Auch im Bezirk gibt es ein neues Stadtquartier: Rund 1250 Wohnungen entstehen rund um das alte Gut Hellersdorf.