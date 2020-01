Polizeieinsatz Gerangel bei Gedenken an Holocaust-Opfer in Marzahn

Wie bereits in den letzten Jahren hatten die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Marzahn-Hellersdorf und der ansässige Heimatverein zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus auf den Marzahner Parkfriedhof eingeladen. Für Probleme hatte schon im letzten Jahr die Teilnahme der AfD an dem Gedenktag gesorgt. Als rechte Partei der Nazi-Opfer zu gedenken sei heuchlerisch, lautete der Vorwurf. Antifaschistische Bündnisse und das Bündnis der Verfolgten des Naziregimes (VNN) hatten bereits im Vorfeld angekündigt, zu protestieren beziehungsweise die Veranstaltung zu stören.