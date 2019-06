Straßenbrücke in Biesdorf wird höher und breiter als die bisherige Konstruktion. Eine gesonderte Fernwärme-Rohrbrücke entsteht 15 Meter entfernt

Versorgung Nächtlicher Brückenbau am Blumberger Damm in Biesdorf

Berlin. In der Nacht zum Sonnabend wurde am Blumberger Damm in Biesdorf eine neue Fernwärme-Rohrbrücke installiert. Auftraggeber ist Energieanbieter Vattenfall Wärme Berlin. Während der Baumaßnahmen wurde der nächtliche Bahnverkehr für einige Stunden unterbrochen.