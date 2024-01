Berlin. In der Silvesternacht attackierten drei Brüder Ärzte und Pfleger im Sana Klinikum in Lichtenberg. Zwei Mitarbeiter wurden verletzt.

In der Silvesternacht haben drei Männer das Personal im Sana Klinikum in Lichtenberg attackiert und dabei zwei Personen verletzt. Mit roher Gewalt schlug einer der Angreifer einen Arzt zu Boden und griff einen Pfleger an. In der Folge des Angriffs, der sich kurz nach Mitternacht zutrug, zeigt ein schockierendes Überwachungsvideo, wie der Arzt bewusstlos zu Boden sinkt. Erst mit der Hilfe weiterer Krankenhausbesucher konnte das Krankenhauspersonal die Angreifer aus dem Gebäude drängen.

Rund anderthalb Minuten lang zeigt die verstörende Aufnahme, wie die Brüder eine wilde Rangelei mit dem offenbar erschrockenen Personal anstiften. Immer wieder versuchten Pfleger in blauer Krankenhausmontur, beschwichtigend auf die Aggressoren einzuwirken. Doch in der Rettungsstelle in der Lichtenberger Fanningstraße kochten die Gemüter der Brüder bis zum Siedepunkt. Ein gezielter Faustschlag gegen den Kopf traf das Prügelopfer so heftig, dass er bewusstlos gegen eine Wand krachte und dann ohnmächtig, leicht zuckend am Boden liegen blieb. Zuerst hatte die Berliner Zeitung über das Video berichtet.

Weil der 25-Jährige nach Meinung der 3 Männer nicht schnell genug behandelt wurde, schlugen sie im KH #Lichtenberg einen Arzt und Pfleger nieder.



Über die Nationalität der bärtigen, dunkelhaarigen Männer machte die Polizei keine Angaben.

Aufputschmittel, Prügelattacke: Brüder außer Rand und Band in Sana Klinkum

Laut Pressemitteilung der Polizei sollen die Brüder mit der langen Wartezeit unzufrieden gewesen sein. Eingeliefert wurde demnach ein 25-Jähriger aufgrund einer Verletzung an der Hand, in Begleitung seiner 16- und 20-jährigen Brüder. Bei der Prügelattacke wurde ein 42-jähriger Arzt am Kopf verletzt, durch einen weiteren Hieb erlitt auch ein Pfleger Kopfverletzungen.

Erst mit der Unterstützung weiterer Krankenhausbesucher konnte das Personal die Lage schließlich unter Kontrolle bekommen und die Aggressoren aus der Rettungsstelle drängen.

Eintreffende Polizeibeamte nahmen die Brüder anschließend fest. Bei der Durchsuchung der Angreifer stellte die Polizei Betäubungsmittel sicher. Alle drei Brüder verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam. Gegen sie laufen nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Behinderung von Hilfeleistenden und Bedrohung.