Kater Emil wurde gemobbt und hofft auf eine neue Chance

Berlin. Kater Emil hatte gleich zweimal Pech in seinem jungen Leben: Zuerst hat er sein Zuhause verloren und streunte verloren durch die Straßen. So kam er ins Tierheim Berlin. Als er wieder einen neuen Sofaplatz in einem warmen Heim gefunden hatte, wurde er rausgemobbt. Er kam nämlich als zweiter Kater in das Haus, eigentlich sollte er ein netter Spielgefährte sein für den bislang als Einzelprinz gehaltenen anderen Kater.

Der aber fand es gar nicht gut, sein Revier mit Emil teilen zu müssen. Dazu stimmt die Chemie überhaupt nicht zwischen den beiden Tieren. Es blieb nichts anderes übrig: Emil musste wieder weg und so landete er erneut im Tierheim Berlin. Dort wartet der zwei Jahre alte Kater nun seit Anfang September auf einen dritten Versuch, in ein schönes Leben zu starten.

Anfangs kann Kater Emil auch noch etwas schüchtern sein

Das sollte nicht so schwierig sein. Denn nach Auskunft der Tierpflegenden ist Emil ein netter, neugieriger Kater, der anfangs noch etwas schüchtern, manchmal auch etwas ängstlich ist. Außerdem ist er gesellig und versteht sich gut mit seinen Mitbewohnern. An ihm kann es also nicht gelegen haben, dass es in seinem letzten Heim nicht geklappt hat.

Dem schneeweißen Kerl fehlt ein Stück von seinem Schwänzchen, das stört ihn aber keineswegs. Für Emil suchen die Tierpflegenden katzenerfahrene Menschen, die viel Geduld und Zeit haben, damit er ganz nach seinem Tempo ankommen kann.

In seinem neuen Zuhause braucht der Kater die Möglichkeit zum Freigang in einer ruhigen Umgebung, damit er sich dort auspowern kann. Wer Emil ein Zuhause schenken möchte, kann sich bei seinen Tierpflegenden im Samtpfötchen-Haus 1 unter Telefon 030 76 888-121 melden.