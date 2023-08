Kleiner eigensinniger Kater will gern den Ton angeben

Berlin. Kater Barsik ist schon ein bisschen speziell: Wenn er um die Beine schleicht, will er noch lange nicht angefasst werden. Schmusen ist okay, aber bitte nicht zu lange und natürlich nur, wenn er es will. Seine vorherigen Halter kamen nicht damit klar, dass das Tier so launisch und eigenwillig ist. Obwohl es doch eigentlich ziemlich typische Eigenschaften für Katzen sind. Weil der neun Jahre alte Kater so unausgeglichen ist, haben sie ihn ins Tierheim Berlin nach Falkenberg gebracht.

Im Tierheim hingegen zeigte sich Barsik, der ein Britisch Kurzhaar ist, anfangs zurückhaltend. Mittlerweile sei er freundlich und neugierig, berichten die Tierpflegenden. Allerdings bleibt es dabei: Barsik macht deutlich klar, wenn ihm etwas nicht passt. Zwar will er nicht bedrängt werden. Dennoch ist es ihm sehr wichtig, ganz einfach in der Nähe von Menschen sein. Am liebsten in der Nähe seiner eigenen Menschen, die sich nur um ihn kümmern.

Menschen sollten mit dem Kater gut umgehen können

Die neuen Besitzer sollten damit umgehen können. Deshalb braucht das Tier ein katzenerfahrenes Zuhause bei Menschen, die ihn gut verstehen können. Barsik kennt bisher keinen Freigang. Dennoch würden sich die Tierpflegenden Freigang für ihn wünschen. Sie erhoffen sich davon, dass er sich dabei auspowern kann und dadurch zu Hause ausgeglichener wird. Andere Katzen sollten nicht im Haushalt leben, seine Artgenossen mag er nicht sonderlich.

Wer Interesse oder Fragen hat, kann sich bei seinen Tierpflegenden im Garfield-Haus unter Telefon 030 76 888-236 melden.