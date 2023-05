Laika-Mix aus dem Tierheim sucht neues sportliches Zuhau

Berlin. Er macht es einem nicht einfach: Hund Kaos, der Laika-Mix, kann tatsächlich ein bisschen Chaos anrichten. Aber in ihm steckt auch ein Jagdhund. Außerdem wurde der Laika als Schlittenhund für die Weiten Sibiriens gezüchtet. Er braucht also eine Aufgabe, die er erfüllen muss. Der Bewegungsdrang ist auch bei Kaos gut ausgeprägt. Aber mit einer konsequenten Führung ist das zwei Jahre alte Tier ein treuer Gefährte an der Seite seines Halters.

Vor einem Monaten kam der Rüde ins Tierheim Berlin. Sein Besitzer hat den Hund nicht mehr beherrscht. Weil er sich mit dem Tier überfordert fühlt, hat er ihn abgegeben. Kaos stammt aus dem Ausland und ist noch nicht richtig erzogen. Immerhin ist er stubenrein. Er ist aber unsicher und deshalb auch skeptisch. Vor allem gegenüber Fremden zeigt er sich nervös und angespannt.

Offenbar hat er mit Männern schlechte Erfahrung gemacht, denn auf die kann er auch schon mal aggressiv reagieren. Dabei kann Kaos auch zuschnappen und beißen. Was er braucht, ist eine feste Hand, die ihm Sicherheit vermittelt. Katzen und Kinder findet der Hund auch nicht so interessant, die mag er ebenfalls nicht.

Der Rüde kommt mit anderen Hündinnen sehr gut klar

Anders sieht es bei weiblichen Artgenossen aus: Der lebhafte Rüde mit ausgeprägtem Jagdtrieb kommt mit anderen Hündinnen gut klar. Er fährt auch gern in Bus und Bahn mit und kann ein paar Stunden allein zu Hause bleiben.

Die Tierheim-Mitarbeitenden suchen für Kaos sportliche Menschen, die Erfahrung mit schwierigeren und unsicheren Hunden haben und die bereit sind, ihm eine Aufgabe zu geben. Kaos braucht eine ruhige Umgebung und ein Zuhause ohne Kinder. Er kann aber gern als Zweithund zu einer souveränen Hündin ziehen.

Wer Kaos ein Zuhause geben möchte, kann sich bei Interesse oder Fragen gern bei den Tierpflegenden unter der Telefonnummer 030 76888-264 melden. Zum Kennenlernen sollte man mehrere Besuche im Tierheim in Falkenberg einplanen.