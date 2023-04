Jung und ängstlich: Hündin Flora braucht endlich Sicherheit

Berlin. Gerade einmal ein halbes Jahr ist Hündin Flora alt, aber als Labrador-Mix schon ganz schön groß dafür. Ihr Start ins Leben war nicht perfekt: Sie wurde vom Tierschutz im Ausland aufgegriffen. Und jetzt hat sie in ihren ersten sechs Monaten schon die Reise nach Berlin angetreten. Im Tierheim Berlin ist sie erst wenige Tage. Jetzt heißt es für das Tier, erst einmal anzukommen, bevor es hoffentlich bald in ein neues schönes Zuhause geht.

Mit den Menschen hat Flora offenbar keine gute Erfahrung gemacht. Ihnen gegenüber verhält sie sich ängstlich. An anderen Hunden orientiert sie sich gern. Das könnte auch darauf hindeuten, dass sie vorher in einem Rudel auf der Straße gelebt hat und von Menschen schlecht behandelt oder verjagt wurde.

Flora lernt gerade die gängigen Grundkommandos

Bislang hat die Hündin noch nicht viel gelernt in ihrem Leben. „Wir arbeiten aktuell an grundsätzlichen Dingen wie der Leinenführigkeit und den gängigen Grundkommandos“, heißt es aus dem Tierheim Berlin. In ihrem neuen Zuhause müsste sofort daran angeknüpft werden.

Auch der Besuch einer Hundeschule wäre eine gute Option, um Flora das richtige Verhalten beizubringen. Außerdem ist es eine gute Gelegenheit, gemeinsam mit dem Tier Spaß zu haben. Das stärkt nicht nur die Bindung zwischen Mensch und Hund, Flora hat dann auch wieder ihre Artgenossen um sich, mit denen sie so gut klar kommt.

Wichtig sind klare Strukturen im Tagesablauf

Wer Flora ein neues Zuhause bieten möchte, sollte sich gut mit Angsthunden auskennen. Vor allem aber braucht die Hündin Menschen mit viel Zeit und Zuwendung. Sie braucht jetzt endlich Sicherheit, klare Strukturen in ihrem Tagesablauf und eine liebevolle, aber konsequente Führung.

Eine ruhige, ländliche Umgebung wäre gut für Flora, und ein Haushalt, in dem keine Kleinkinder leben. Sie kann als Zweit- oder Dritthund vermittelt werden, denn sozial ist sie hochkompatibel.

Wer Flora kennenlernen möchte oder Fragen zu ihr hat, kann sich unter Tel. 030 76888-204 bei ihren Tierpflegenden melden. Interessenten sollten mehrere Besuche im Tierheim einplanen, um Flora in Ruhe kennenlernen zu können.