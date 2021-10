Lichtenberg Initiative will Perioden-Armut im Bezirk bekämpfen

Mehrere Lichtenbergerinnen haben die Initiative „Periodenarmut“ gegründet. Ihr Ziel ist es, kostenlose Menstruationsprodukte in Lichtenberg bereitstellen.

Die Initiative „Periodenarmut“ will in Lichtenberg kostenlose Menstruationsartikel in öffentlichen Gebäuden auslegen.