Lädt zum Spazieren am Wasser ein: die lange Promenade an der Rummelsburger Bucht in Friedrichshain.

Unweit des Treptower Parks, in dem es an schönen Sommertagen durchaus trubelig werden kann, liegt die ruhige Landzunge Stralau. Stralow, wie der Ort auf slawisch heißt, bedeutet Pfeilort – und der Name passt. Spitz ragt die Halbinsel in die Spree hinein. Hier fühlt sich Berlin beinahe wie eine Küstenstadt an: Boote liegen vertäut am Ufer, schaukeln bei leichtem Wind sanft auf dem Wasser. Nur Fischbuden fehlen, die die Ostsee-Szenerie vervollständigen würden.