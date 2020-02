Senat vor Ort: Michael Müller lobt Bezirk Lichtenberg

Mit einem Lob für die gute Zusammenarbeit zwischen Landesregierung und Bezirksamt hat der Senat am Mittag seine Rundfahrt durch Lichtenberg begonnen. „Das Bezirksamt ist sehr nah dran an allen Themen, die ganz Berlin bewegen“, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und nannte Wohnungsbau „in Tausender Größenordnungen“, Kitas und Schulbauoffensive.

Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Linke) pries das „gemeinsame Vorgehen“ der beiden Ebenen. „Das ist die besondere Qualität dieses Senats“, sagte der Linken-Politiker. Lichtenberg sei ein stark wachsender Bezirk, wie man es sich vor zwei Jahrzehnten erträumt habe, so Grunst. Damals habe der Bezirk 260.000 Einwohner gezählt, jetzt nähere man sich den 300.000.

Ein Vorteil aus Sicht der rot-rot-grünen Politiker ist die Eigentümerstruktur der Wohngebäude. Zwei Drittel der Wohnungen gehörten landeseigenen Gesellschaften oder Genossenschaften, sagte Grunst. Das sei ein „Traumbild“ für ganz Berlin. „Ja“, rief da die Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher, ebenfalls von der Linken.

Ortstermin Lichtenberg: Neues urbanes Zentrum in Planung

An der ersten Station der Rundfahrt wurden die Potenziale des Bezirks sichtbar. In Hohenschönhausen soll zwischen den Plattenbauten auf einem riesigen Parkplatz und darüber hinaus an der Falkenhagener Chaussee ein neues urbanes Zentrum für den Stadtteil gebaut werden.

100.000 Quadratmeter Gewerbe, Handel, Verwaltung und eine Bibliothek sollen auf Initiative des Bezirks entstehen. Nächster Schritt soll ein städtebaulicher Wettbewerb sein.