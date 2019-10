Anwohner und Howoge kämpfen um Karlshorster Waldstück

Verlassen: das ehemalige Bundesamt für Strahlenschutz an der Waldwoallee in Karlshorst.

Anwohner fordern, dass Bäume auf der Brache an der Waldowallee erhalten werden. Die Howoge will Häuser bauen.

Berlin. Verlassene Plattenbauten, Büsche und ein Wald stehen auf dem Grundstück an der Waldowallee 115/117 in Karlshorst. Doch das bleibt nicht so. Auf der Brache will die Howoge 350 Mietwohnungen und eine Gemeinschaftsschule bauen. Das landeseigene Unternehmen ist seit Ende 2018 Eigentümerin der Fläche. Auch Grünflächen und Spielplätze sind vorgesehen.