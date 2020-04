Berlin-Charlottenburg: Wie weit die Bauarbeiten an der Hardenbergstraße sind

Es geht voran auf einer der wohl ältesten Wanderbaustellen Berlins an der Hardenbergstraße – wenn auch in kleinen Schritten. Und ein weiterer Meilenstein ist nun geschafft: Die BVG hat die Tunneldecke der U-Bahnlinie 2 zwischen Ernst-Reuter-Platz und Zoologischer Garten abgedichtet. Doch die Bauarbeiten behindern weiterhin Fußgänger, Auto- und Fahrradfahrer.

Ursprünglich war vorgesehen, dass die Arbeiten bereits 2016 abgeschlossen werden. Am Montag sagte eine Sprecherin der BVG: „Nach aktuellem Stand musste die verkehrsrechtliche Anordnung verlängert werden, und die Fertigstellung ist bis Mitte oder Ende April vorgesehen.“ Aufgrund der Verzögerungen schnellten die Kosten in die Höhe. Zum Baubeginn kalkulierte die BVG der Sprecherin zufolge etwa 3,7 Millionen Euro für die Bauarbeiten ein. Nun sind die Kosten auf insgesamt 5,2 Millionen Euro gestiegen.

Bagger stehen noch immer auf dem Mittelstreifen der Hardenbergstraße

Der Mittelstreifen zwischen dem Bahnhof Zoo und der Fasanenstraße muss noch umgebaut werden, deshalb ist er nach wie vor weiträumig abgesperrt. Auf Höhe der S-Bahnbrücke stehen noch immer blaue Bagger und Baucontainer auf dem Mittelstreifen. Dort liegen auch abmontierte Verkehrsschilder neben Schotter und Bodenplatten auf der Erde. Am äußeren Straßenrand klaffen Löcher in der Fahrbahn. Hinter Absperrungen stapeln sich dort Baumaterialien wie schwarze Plastikrohre.

An der Kreuzung der Fasanenstraße mit der Hardenbergstraße ist die Fahrbahn aufgrund der vielen kleineren Baustellen am Fahrbahnrand verengt. Fahrrad- und Autofahrer müssen sich hier wenige Meter der verbleibenden Spur teilen, die Situation ist unübersichtlich.

Student Yassine Aissa muss die Kreuzung auf dem Weg zur Universität mehrmals in der Woche mit dem Fahrrad passieren. „Auf der Straße ist zu wenig Platz für Radfahrer. Richtig wohl ist mir nicht, wenn ich die Kreuzung überqueren muss. Die Autos kommen mir sehr nah“, sagt der 24-Jährige. Er sorge sich um seine Sicherheit und frage sich, wann der Verkehr endlich wieder in gewohnten Bahnen verlaufen könne.

Verzögerungen durch Asbestfunde und Abstimmungsprozesse

Bereits seit 2013 wird daran gearbeitet, den knapp 120 Jahre alten U-Bahn-Tunnel der U2 in Charlottenburg zu sanieren. Asbestfunde im Tunnel erschwerten den Fortschritt der Arbeiten. Nachdem der Asbest abgetragen wurde, musste er aufwendig entsorgt werden. Zudem war es nötig, weitere Baumaterialien wie Beton ebenfalls auf Gefahrenstoffe zu testen. Diese Gutachten und die Entsorgung haben der BVG-Sprecherin zufolge viel Zeit in Anspruch genommen.

Auch seien Verzögerungen durch „die Anpassungen und komplexen Abstimmungen mit vielen Verwaltungen an die aktuellen Bauphasen“ entstanden. Die Berliner Verkehrsbetriebe mussten sich permanent mit dem Tiefbauamt und der Verkehrslenkung Berlin abstimmen. So kam es im Laufe der Jahre dazu, dass in den Baugruben der Hardenbergstraße Wildkräuter wuchsen und Obdachlose sich zwischen den Absperrungen einrichteten.

Der Fußgängerübergang am Bahnhof Zoo auf Höhe der Jebensstraße war über viele Monate hinweg eine Schotterpiste. Vor allem für Rollstuhlfahrer oder Eltern mit Kinderwagen war der holprige Weg nur sehr schwer zu passieren. Einzelne Fortschritte sind auch hier zu beobachten. Nur ein rund vier Meter breiter Teil des mittleren Übergangs ist noch nicht asphaltiert, hier sammeln sich weiße Kiesel. Ein Teil des Mittelstreifens sowie die Fahrbahnränder sind nun jedoch mit Bodenplatten belegt worden. Und bald wird wohl auch der letzte Teil des Übergangs fertig sein. Denn auf der einen Seite wird der Mittelstreifen bereits geteert, auf der anderen sind erste Kopfsteinpflaster in den Boden eingesetzt worden.

„Für Anwohner war die Baustelle eine Katastrophe“

Eine Frau mittleren Alters kommt mit Erdbeeren in der Hand aus Hit-Supermarkt unter der S-Bahnbrücke und steht nun am Übergang. Sie wartet, bis die provisorische Ampel Grün anzeigt. „Die Baustelle gehört hier schon dazu, das glaubt bald keiner mehr“, sagt sie, während sie am Straßenrand steht. Da sie in direkter Nähe am Einsteinufer wohne, müsse sie die Hardenbergstraße oft überqueren. Zwar erkenne sie, dass die Bauarbeiten vorangingen. Der Fußgängerübergang habe zuvor schlimmer ausgesehen. „Aber für Anwohner und auch die Geschäfte hier war die jahrelange Baustelle eine Katastrophe“, sagt sie.

Ähnliche Kritik äußert Johannes Heyne, baupolitischer Sprecher der FDP-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Charlottenburg-Wilmersdorf. „Für Anrainer wie das Museum C/O Berlin ist die Situation insgesamt unbefriedigend, da die Baustelle unansehnlich ist“, erklärte Heyne. Vor dem Eingang des Museums ist ein Teil der Fahrbahn am Straßenrand noch immer aufgerissen und von Absperrungen umgeben.

Die Bauarbeiten an der Hardenbergstraße auf Höhe des Steinplatzes wurden bereits 2018 abgeschlossen. „Davon profitiert der Autoverkehr, denn die Verkehrsführung ist dort nicht mehr so verworren wie zuvor“, sagte Heyne. Dennoch gebe es weiterhin auf der Höhe der Fasanenstraße sowie des Bahnhofs Zoo einiges zu tun.