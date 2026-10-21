Um Kastanienbäume vor der Miniermotte zu schützen, harken Freiwillige am Anhalter Bahnhof Laub zusammen. Am kommenden Montag wollen die Teilnehmer eines BUND-Projektes zum wiederholten Mal das Laub von 17 Kastanien zusammenharken, wie der Naturschutzverband BUND in Berlin mitteilte. Das möglichst vollständige Aufsammeln und Vernichten des Laubs sei die effektivste Methode, um den Befall von Kastanien mit der Miniermotte zu reduzieren, hieß es.

Die Rosskastanienminiermotte befällt ausschließlich die weißblühende Gewöhnliche Rosskastanie. Die Larven der Motte fressen Gänge in die Blätter, die dadurch früh vertrocknen und nicht mehr für die Photosynthese zur Verfügung stehen. Die Bäume werden dadurch stark geschwächt.

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Im Vergleich zu anderen Bäumen der Stadt sahen die Kastanien am Anhalter Bahnhof nach Angaben des BUND schon im vergangenen Jahr wesentlich besser aus als im Jahr zuvor, sagte Projektleiterin Valentina-Johanna Baumgartner. Der Befall könne mit der Maßnahme um zwei Drittel im kommenden Jahr reduziert werden, wie ein Monitoring des Pflanzenschutzamtes Berlin ergeben habe.

BUND rät: Laub nicht in den Kompost geben

Wichtig sei es, das Laub nicht im Kompost, sondern über den Hausmüll, die BSR-Biotonnen oder Laubsäcke zu entsorgen, weil nur so die Mottenpuppen in den Blättern abgetötet würden. Dadurch blieben die Bäume im kommenden Jahr länger grün und verkrafteten spätere Laubschäden besser.

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„Starker, jährlich wiederkehrender Miniermottenbefall schwächt die weißblühenden Kastanien erheblich. Die Reduzierung des Befalls hilft den Kastanien sehr und verlängert so ihre Lebensdauer“, sagt Uwe Bahr von dem Naturschutzverband. Der BUND rief dazu auf, sich auch in anderen Teilen Berlins zusammenzuschließen, um Kastanienbäumen zu helfen.

dpa