Berlin. Der Senat hat ein neues Grünflächengesetz auf den Weg gebracht. Es soll mehr Sicherheit bringen. Die Frage nach dem Wie bleibt offen.

Mehr als vier Monate ist es her, seit der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) als Reaktion auf eine Gruppen-Vergewaltigung im Görlitzer Park zum Sicherheitsgipfel geladen hatte, um gegen Kriminalität und Drogenkonsum in der Kreuzberger Grünfläche, am Weddinger Leopoldplatz und auch an anderen Orten der Stadt vorzugehen. Vielleicht nicht fachlich, aber politisch war die wichtigste Botschaft gesetzt: Wir bauen einen Zaun um den berüchtigten „Görli“ und sperren ihn nachts ab.